Kultowy sklep z ubraniami otwiera pierwszy stały sklep w Polsce. Ich ubrania przeszły już do legendy. Wiemy, kiedy i gdzie otwarcie

"Z wielką radością ogłaszamy datę otwarcia naszego pierwszego stałego sklepu UNIQLO w Polsce. Po udanym starcie naszego pop-upu Wars Sawa Junior, jesteśmy zaszczyceni możliwością rozszerzenia naszej obecności na rynku i dołączenia do tętniącej życiem, kreatywnej społeczności Warszawy. W ciągu ostatnich dwóch lat widzieliśmy, jak wartości UNIQLO rezonują z warszawiakami. Nie możemy się doczekać, aby przedstawić LifeWear, wysokiej jakości oraz innowacyjną odzież na co dzień, jeszcze większej ilości osób. Do zobaczenia wkrótce!” - skomentował Kohsuke Kobayashi, COO UNIQLO Germany & Poland.

Obok pełnej linii odzieży LifeWear dla kobiet, mężczyzn, dzieci oraz niemowląt, w UNIQLO ARKADIA znajdziemy również usługę UTme!. Jest to dedykowana przestrzeń, w której klienci będą mogli tworzyć jedyne w swoim rodzaju T-shirty oraz torby. Łącząc zdjęcia, obrazy, ilustracje i tekst, można zaprojektować coś naprawdę oryginalnego - wyrazić siebie, przygotować przemyślany prezent na wyjątkową okazję, czy pasujące stroje na imprezę firmową. Możliwości są nieograniczone!

Do tej pory UNIQLO otworzyło tego typu punkty na większości europejskich rynków, takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Dania czy Wielka Brytania.

Stając się częścią społeczności - lokalne współprace

Chcąc podkreślić znaczenie lokalnej kultury, UNIQLO podejmuje współpracę z artystami, którzy odzwierciedlają charakter danego miasta. Autorem grafik przygotowanych na otwarcie sklepu UNIQLO ARKADIA jest Bartosz Mamak - wielokrotnie nagradzany plakacista i kontynuator Polskiej Szkoły Plakatu. Bartosz stworzy plakat, który połączy kulturę Polski z japońskimi wpływami, tworząc unikalne dzieło odzwierciedlające ducha obu krajów. Projekt ten zostanie wyeksponowany w pierwszym stałym sklepie, a grafika znajdzie się na torbach, które będzie można otrzymać w dniu otwarcia. Dodatkowo stworzy on ekskluzywne ilustracje dla usługi UTme!.

UNIQLO nawiązało również współpracę z kultowymi japońskimi lokalami, takimi jak Happa to Mame i Vegan Ramen Shop. Współprace te zaowocują włączeniem lokalnych grafik do UTme!, umożliwiając klientom nadanie swoim projektów wyrazistego smaku stolicy.

Podróż do Japonii

Oprócz gadżetów, które będzie można otrzymać w dniu otwarcia, klienci będą mieli również okazję wygrać wycieczkę dla dwóch osób do Japonii - miejsca, w którym marka powstała 40 lat temu.

Szczegóły sklepu

Nazwa sklepu: UNIQLO ARKADIA

Adres: Centrum Handlowe Westfield Arkadia, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa

Powierzchnia sprzedażowa: Około 1300 metrów kwadratowych na pierwszym piętrze Westfield Arkadia

Data otwarcia: Czwartek, 26 września 2024, godz. 10:00

