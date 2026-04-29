Marka Regatta Great Outdoors prezentuje nową lifestylową linie w swojej ofercie: Regatta Life, która łączy nowoczesny styl z codzienną wygodą

Kolekcja Regatta Life na ten sezon opiera się na uniwersalnych elementach garderoby, które można dowolnie łączyć i nosić na wiele sposobów. Lekkie, oddychające tkaniny, miękkie faktury oraz swobodne kroje tworzą bazę stylizacji, które naturalnie wpisują się w nasz tryb życia – zarówno na co dzień, w mieście, jak i podczas letnich wyjazdów.

Projektując Regatta Life, myśleliśmy o prawdziwym, codziennym życiu naszych klientów. Chcieliśmy stworzyć ubrania, które są intuicyjne w noszeniu – wygodne, funkcjonalne i dodające pewności siebie, niezależnie od sytuacji – mówi Lesley Caddy, Head of Design w Regatta.

Kobiecość i lekkość w kolekcji damskiej W kolekcji znajdziemy T-shirty, wzorzyste sukienki i spódnice oraz klasyczne koszule, które razem tworzą uniwersalną garderobę na wiosenno-letni sezon. Damska linia kolekcji Regatta Life koncentruje się na kobiecych fasonach i codziennym komforcie, dlatego dominują w niej lekkie, pełne swobody kroje.

Wśród kluczowych modeli znajduje się midi sukienka Paloma, która subtelnie podkreśla sylwetkę – posiada dopasowaną górę i zwiewny dół, a jej kieszenie to dodatkowy plus! To jedna z tych sukienek w estetyce cottagecore, idealna na cieplejsze dni, ale też świetna baza do miejskiej stylizacji ze sportowymi butami i techniczną odzieżą wierzchnią, które marka Regatta posiada w swojej ofercie.

Bluzka Amor to idealny center piece, który będziemy nosić z szortami lub klasyczną spódnicą Flamenca, a białą koszulę z długim rękawem zastąpimy modelem Lanikai, wykonanej ze 100% bawełny.

Nowoczesna prostota w kolekcji męskiej Męska odsłona Regatta Life bazuje na ponadczasowych fasonach w stonowanej palecie kolorystycznej. Warto zwrócić uwagę na koszulę polo Delray z mieszanki bawełny (97%) i elastanu (3%), która łączy lekkość, jakość i uniwersalny styl. W zestawieniu ze spodniami Anakena lub szortami Bavaro tworzy wygodne, letnie stylizacje o swobodnym charakterze.

Kolekcja Regatta Life jest już dostępna online oraz w sklepach stacjonarnych i będzie sukcesywnie rozszerzana o nowe modele oraz warianty kolorystyczne w trakcie sezonu.

i Autor: Regatta / Materiały prasowe

