Marlena Sojka i Kuba Norek ambasadorami Garnier Pure Active. W kampanii połączyła ich moc delikatnego oczyszczania

Marlena Sojka i Kuba Norek ambasadorami Garnier Pure Active

Prawdziwe piękno, którego siła pochodzi z natury, znajduje swoje odbicie w kosmetykach od Garnier. Skuteczne formuły, zobowiązania wobec planety i szerokie portfolio sprawiają, że to marka dla wszystkich. Marlena Sojka i Kuba Norek to doskonali reprezentanci Garnier Pure Active wśród młodszego pokolenia, które jest niezwykle świadomymi konsumentami. Znani i cenieni influencerzy, którzy należą do czołówki najpopularniejszych twórców na TikToku w Polsce, dzięki swoim materiałom na co dzień zarażają pozytywną energią. Jako idole pokolenia Z, których w mediach społecznościowych obserwują miliony osób (na TikToku: Marlenę 9,6 miliona, Kubę 6 milionów, a na wspólnym koncie 3,2 miliony), podzielą się swoimi wrażeniami z młodą grupą odbiorców.

“Odbiorcy cenią ich za ogromny dystans do siebie oraz autentyczność, której często brakuje w mediach społecznościowych. Zdrowe piękno ma moc budowania relacji. Garnier wierzy, że gdy dbasz o siebie i dobrze czujesz się ze sobą, pozytywnie nastawiasz się do siebie i tak też działasz na innych. Z tego powodu Marlena Sojka i Kuba Norek to doskonali ambasadorzy linii Pure Active” – wyjaśnia Karolina Szczepanowska, Advocacy Brand Manager Garnier Skincare HUB Poland & Baltics.

Nawilżająca emulsja oczyszczająca Garnier Pure Active

Kosmetyk oczyszczający jest najważniejszy spośród wszystkich używanych w codziennej pielęgnacji. Nawilżająca emulsja oczyszczająca Garnier Pure Active to właśnie taka formuła, od której warto zaczynać rutynę każdego dnia. Jest jednocześnie skuteczna, łagodna i niezwykle uniwersalna. Sprawdza się przy oczyszczaniu każdego rodzaju skóry, również wrażliwej. Kosmetyk, po który sięgają Marlena Sojka i Kuba Norek, może łączyć członków rodzin, współlokatorów i wiele innych osób, które dzielą ze sobą łazienkę.

Formuła nawilżającej emulsji oczyszczającej Garnier Pure Active skupia się jednocześnie na oczyszczaniu i pielęgnacji skóry. Dzięki połączeniu składników pochodzenia naturalnego i najlepszych właściwościach przy każdym myciu nie tylko uwalnia od zanieczyszczeń, ale również minimalizuje rozszerzone pory i nierówności na powierzchni skóry, a także dba o odpowiedni poziom nawilżenia. Kluczowe dla takich efektów są 3 składniki:

Ceramidy – lipidy, które wchodzą w skład bariery hydrolipidowej skóry, są odpowiedzialne za funkcje ochronne skóry i zabezpieczają ją przed utratą wody, a także niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Ich obecność w pielęgnacyjnej formule pozwala wesprzeć naturalną barierę ochronną skóry.

Glinka – naturalny składnik znany ze swoich właściwości oczyszczających. Skutecznie usuwa nadmiar brudu, oleju i innych zanieczyszczeń.

Kwas hialuronowy – składnik aktywny, który ma zdolność zatrzymania tysiąca razy więcej wody, niż sam waży. Dzięki temu nawilża. Chroni przed wysuszeniem, a do tego poprawia strukturę cery, co przekłada się na jej wygładzanie i młodszy wygląd.

