MARU.DERM na wyłączność w Hebe – miłośniczki naturalnych składów pokochają tę nowość na rynku wegańskich kosmetyków

Proste, transparentne składy i skuteczność działania to fundamenty marki MARU.DERM. Formuły bazujące na naturalnych składnikach tworzone są z myślą o pielęgnacji każdego rodzaju skóry - niezależnie od wieku, czy stopnia wrażliwości. Bez zbędnych dodatków, inwestując w naukę i to, co działa - zgodnie z Ingredient Movement.

Współczesny Klient to ktoś, kto wie, czego chce – ceni design, zna się na składach i oczekuje, że za rozsądną cenę dostanie produkt najwyższej jakości. Dziś nie wystarczy promocja na tonik – liczy się autentyczność, przejrzystość i zgodność z wartościami. Dzięki dostępowi do wiedzy i rekomendacji online, mamy wolność wyboru, kierując się tym, co naprawdę nam pasuje - mówi Łukasz Jaślarz, Przedstawiciel Handlowy marki w Polsce.

Marka, zgodnie ze swoją filozofią zrównoważonego rozwoju i promowania wyboru naturalnych rozwiązań wspieranych przez naukę, stawia na wegańskie składy, swoje opakowania z zachowaniem możliwości ich wtórnego wykorzystania po recyklingu, a także aktywnie wspiera walkę o ruch cruelty free.

Wielozadaniowa rutyna pielęgnacyjna, jako hasło przewodnie.

Głębokie nawilżenie:

Nawilżające mleczne serum z kojącą wąkrotką azjatycką i kwasem hialuronowym. Zapewnia intensywne nawilżenie, a dzięki zastosowaniu Bifida Ferment Lysate, probiotycznych boosterów, wspiera naprawę bariery lipidowej skóry i poprawia jej elastyczność.

Krem nawilżający z kwasem hialuronowym. Wzbogacony pantenolem, ceramidami i Bifida Ferment Lysate, by oferować kompleksowe działanie: kojące, uzupełniające naturalną barierę skóry oraz przywracając równowagę mikrobiomu.

Rewitalizujące serum naprawcze na noc z peptydami i kwasem hialuronowym. Innowacyjny produkt opracowany według naturalnego cyklu naprawczego skóry, w którym skondensowana została esencja przeciwutleniaczy, witamin i minerałów, by wspierać odnowę komórkową.

Walka z przebarwieniami:

Krem z kwasem azelainowym 5%, a do kompletu serum ze stężeniem 10%. Nawilża skórę dzięki zawartości pantenolu i kwasu hialuronowego, a ekstrakt z korzenia lukrecji pomaga rozjaśnić skórę.

Serum z mleczkiem, łączy w sobie silną moc rozjaśniania skóry glutationem z właściwościami łagodzącymi i niwelujący przebarwienia, płynącymi z arbutyny i ekstraktu z korzenia lukrecji.

Złuszczająco-nawilżający tonik z 7% kwasem glikolowym, delikatnie usuwa martwy naskórek, zapewniając świeżą skórę i oczyszczając pory.

Działanie anti aging:

Serum z 0,5% retinolem do twarzy. Skoncentrowana formuła przyspiesza odnowę skóry, zmniejszając widoczność drobnych linii, zmarszczek i plam, zapewniając gładszą, zrewitalizowaną cerę.

Szybko wchłaniające się serum pobudzające krążenie z kofeiną 5% i peptydami, by zapobiegać oznakom zmęczenia, obrzęków oraz utraty elastyczności wokół delikatnej okolicy oczu objawiające się tzw. kurzymi łapkami czy cieniami.

Tonik z ceramidami, kwasem hialuronowym i ekstraktem z wąkrotki azjatyckiej, to produkt bogaty w aminokwasy, beta-karoten i fitochemikalia, naturalne składniki o silnych właściwościach przeciwstarzeniowych i kojących skórę.

W ofercie marki poza wybranymi produktami znajduje się również pełen komplet dedykowany wieczornej i porannej pielęgnacji skóry, oczyszczeniu, a także domowemu spa.

MARU.DERM dostępna jest od listopada na wyłączność w drogeriach HEBE stacjonarnie oraz w asortymencie online. Wyróżnia ją nowoczesny design, wegańskie składy, innowacyjne zastosowanie wąkrotki azjatyckiej oraz proste, skuteczne składy. W ramach wejścia na polski rynek, marka uaktywniła także swoje lokalne kanały społecznościowe na Facebooku i Instagramie.

MARU.DERM to filozofia pielęgnacji, która łączy naturalne składniki z nauką, by tworzyć produkty odpowiadające na potrzeby współczesnych konsumentów. To proste, skuteczne rozwiązania, które udowadniają, że piękno i natura mogą iść w parze – na co dzień, dla każdego - dodaje Łukasz Jaślarz.

i Autor: materiały prasowe MARU.DERM