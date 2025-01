Najbardziej skuteczna maska na zmarszczki. W 15 minut działa cuda

Mało osób wie, że światło LED zbawiennie wpływa na skórę. Zabiegi z jego wykorzystaniem już od dawno przeprowadzane są w gabinetach kosmetologicznych, a w ostatnim czasie także w domowym zaciszu.

Jak to działa?

Przeciwtrądzikowe, niebieskie światło zmniejsza trądzik! Niebieskie światło LED działa także miejscowo na blizny i wypryski oraz reguluje produkcję sebum, pozostawiając czystą i zdrową cerę.

Czerwone światło LED przeciw starzeniu. Czerwone światło LED zmniejsza drobne linie, stymulując produkcję kolagenu i elastyny, co jest niezbędne dla zachowania młodzieńczo jędrnej i odżywionej skóry.

Rozjaśniające, zielone światło LED. Uszkodzona skóra może wyglądać matowo. Zielone światło LED pomaga rozjaśniać cerę i wyrównywać ton skóry dla zdrowego, promiennego blasku.

Maski LED do domowego użytku stają się coraz popularniejsze. nic zatem dziwnego, że flagowa marka beauty tech - FOREO przygotowała także swoją. FAQ™ 201 to wyjątkowe urządzenie. Udowodniono, że terapia światłem LED, dostępnym w maskach FAQ 200 skutecznie działa w odwracaniu oznak starzenia się skóry, stymulując produkcję kolagenu, zmniejszając zmarszczki i przebarwienia spowodowane słońcem oraz nadając skórze odświeżony wygląd. Może także pomóc w redukcji stanów zapalnych, co przekłada się na zdrowszy wygląd cery. Aby osiągnąć pełne rezultaty warto, stosować maskę minimum 6-12 tygodni. Natomiast już po 2 tygodniach zauważymy widoczne zmiany.

Większość tego typu masek jest plastikowa i trudno dopasowuje się do twarzy. FAQ™ 201 jest sylikonowa, światło LED zlokalizowane jest na małych wypustkach. Urządzenie posiada włącznik zlokalizowany na czole, dzięki czemu obsługa FAQ™ 201 jest prosta. Co ważne, FAQ™ 201 wyposażone jest w ochronę oczu, co sprawia, że jest ono bezpieczne w użyciu. Program ustawiony jest na 15 minut, a po tym czasie urządzenie się wyłącza. To bezpieczna opcja dla osób, którym zdarza się zasypiać w ciągu dnia. Korzystanie z maseczki jest przyjemne i nie drażni ona skóry. Jedynie osoby z bardzo wrażliwą skórą mogą odczuwać niewielkie pieczenie. Po kilku użyciach maski ono mija.

Jakie efekty dają maski LED?

Skóra już po kilku użyciach staje się widocznie rozświetlona. Wygląda na wyspaną i wypoczętą. Zauważalna jest redukcja zaczerwienień oraz podrażnień. Skóra staje się napięta oraz pełna blasku. Regularne korzystanie z maski FAQ™ 201 pomaga zmniejszyć widoczność przebarwień oraz drobnych zmarszczek. Maskę FOREO FAQ™ 201 zaleca się stosować około 3-4 razy w tygodniu. W jednej rutynie pielęgnacyjnej nie powinno się łączyć terapii światłem LED z kwasami, retinolami oraz witaminą C. Skóra może stać się wtedy bardziej podrażniona. Co ważne, FAQ™ 201 to jedno z wielu urządzeń marki FOREO, które nie powinno być myte pod bieżącą wodą. W zestawie znajdziesz specjalny spray do sylikonu, który usunie wszelkie zabrudzenia oraz bakterie z maski. FOREO w swojej ofercie ma także podobne maski na dłonie oraz na dekolt.

i Autor: materiał prasowy FOREO

i Autor: materiał prasowy FOREO

i Autor: materiał prasowy FOREO