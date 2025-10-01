Matrix Color Bowl 2025 – show na światowym poziomie

Od pierwszej minuty czuć było amerykański vibe i ogromny rozmach – światła, muzyka, energia i perfekcyjna organizacja stworzyły atmosferę rodem z największych światowych eventów frzyjerskich. Na scenie edukacja połączyła się z popkulturą, a całość poprowadziła charyzmatyczna Patrycja Kazadi, która nadała wydarzeniu wyjątkowej dynamiki.

Color Bowl 2025

Jednym z kluczowych punktów programu były warsztaty Cut & Color prowadzone przez Daniela Roldana, dyrektora artystycznego Matrix. To właśnie na nich uczestnicy zobaczyli, jak topowi fryzjerzy na całym świecie pracują z najnowszymi technologiami marki, w tym innowacyjnym Super Sync Pre-Bonded. Kulminacją dnia był wieczorny

pokaz fryzjerski – spektakularne widowisko, w którym kolor, forma i ruch stworzyły prawdziwą opowieść o przyszłości fryzjerstwa. Na scenie, obok najlepszych stylistów, pojawili się także influencerzy i twórcy, m.in. Kladwisia, Jasper, Hania Kotuła i Nicole Węcławiak. Ich obecność nadała wydarzeniu dodatkowego blasku i sprawiła, że show stało się nie tylko branżowym wydarzeniem, ale i elementem współczesnej popkultury.

Emocje, które zostają

Choć w programie znalazły się także inspirujące prelekcje ekspertów, to przede wszystkim energia i widowiskowość Matrix Color Bowl zrobiły na uczestnikach ogromne wrażenie. To wydarzenie daleko wykraczało poza ramy konferencji czy szkolenia – było celebracją koloru, kreatywności i fryzjerskiej pasji. Matrix Color Bowl 2025 udowodnił, że fryzjerstwo to więcej niż technika – to emocje, sztuka i styl życia. Uczestnicy opuścili wydarzenie z głową pełną inspiracji i z poczuciem, że byli częścią czegoś wyjątkowego.

i Autor: Matrix Color Bowl 2025/ Materiały prasowe

