Maybelline New York i Rossmann kolejny raz łączą siły i przejmują terytorium muzyki!

Strategicznym partnerem festiwalu został drugi rok z rzędu Rossmann. Współpraca obejmuje kompleksowe działania promocyjno-marketingowe, w tym kampanię digital, działania OOH w całej Polsce, widoczność w drogeriach Rossmann i mediach online Partnera oraz wspólne aktywacje konsumenckie. Rossmann pełni również rolę wyłącznego dystrybutora biletów na festiwal Maybelline New York Music Stories. Zaplanowane są minimum dwa dropy – pierwszy odbył się 7 i 9 lipca, a drugi zaplanowano na 4 i 6 sierpnia. Podczas samego wydarzenia marka Rossmann będzie obecna z własną strefą oraz atrakcjami skierowanymi do uczestników festiwalu.

– Partnerstwo z Rossmannem stanowi istotny filar strategii marketingowej Maybelline New York. Wspólnie realizujemy projekty, które budują zaangażowanie, wzmacniają wizerunek marki i wykraczają poza standardowe formaty komunikacji. Z każdą kolejną edycją Maybelline NY Music Stories rozwijamy się, poszerzamy skalę działań i stawiamy sobie coraz wyższe cele – wszystko po to, by dostarczać naszym konsumentom jeszcze bardziej angażujące i wartościowe doświadczenia. – mówi Paulina Gajzlerowicz, Advocacy Brand Manager Maybelline New York.