MAYBELLINE NEW YORK MUSIC STORIES VOL. 2. Wydarzenie, o którym warto usłyszeć

Marka Maybelline New York po raz kolejny zabrała nas w podróż do tętniącego życiem Nowego Jorku. Tym razem dzięki najnowszym technologiom Goście mogli przenieść się prosto na Times Square – wizytówkę Nowego Jorku słynącą z zapierających dech w piersiach wielkoformatowych multimedialnych reklamach. Gra świateł, kolorów i dźwięków pozwoliła w pełni poczuć klimat metropolii.

Maybelline New York Music Stories to wyjątkowe multisensoryczne widowisko oddziałujące na wszystkie zmysły. Dzięki sztuce audiowizualnej w czasie rzeczywistym można było odbyć fascynującą podróż do Nowego Jorku - miasta trendów, sztuki, wyjątkowej architektury. Ale to koniec technologicznych nowinek! Podczas eventu goście mieli okazję stworzyć własnego… avatara.

Na tej nowojorskiej wystąpili artyści młodego pokolenia, m.in. Nita (Anita Dudczak) – wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, influencerka oraz jedna z najnowszych twarzy marki Maybelline New York Swoje umiejętności wokalne szlifowała m.in. w Akademii Muzycznej na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Film, w którym naśladuje głosy innych wokalistek, stał się viralem na całym świecie. Nita nawiązała współpracę z wytwórnią Kayax, w której pracuje nad swoją pierwszą płytą.

Wizyta w Nowym Jorku podczas MNY Music Stories vol. 2 była również jedyną i niepowtarzalną okazją do udziału w pokazie makijażowych trendów autorstwa Klaudii Jóźwiak, Official Make-Up Artist Maybelline New York. Tego dnia odbył się też launch nowości produktowych: tuszu The Falsies Surreal, podkładu SUPER STAY 24H SKIN TINT i 5-ciu nowych odcieni viralowej pomadki Super Stay Vinyl Ink

i Autor: Materiały prasowe Maybelline New York

