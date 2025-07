Maybelline New York rusza z muzycznym konkursem Young Talents „Ty nadajesz rytm!”

Maybelline New York razem z partnerem Universal Music Polska ogłaszają wyjątkowy konkurs „Ty nadajesz rytm!”- to niepowtarzalna szansa dla młodych talentów, którzy chcą wyrazić siebie i spełnić marzenia o wielkiej scenie. Masz talent? Pokaż go światu!

i Autor: Wygenerowane przez AI Makijaż