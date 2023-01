Meble kuchenne w Lidlu! Wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach

W nowej ofercie sieci znajdzie się m.in. beztłuszczowa frytkownica marki Silvercrest o mocy 900 W (149 zł/ 1 zestaw1). Wbrew pozorom, za jej pomocą można przyrządzać różne dania, w tym również całkiem zdrowe – to zasługa faktu, że urządzenie ma aż 4 różne funkcje (opiekanie, pieczenie, smażenie oraz grillowanie). Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby we frytkownicy przygotować porcję warzyw lub mięsa, danie główne albo przekąskę – np. prażone orzechy. Co więcej, ze względów ekonomicznych i praktycznych, jest to korzystniejsze niż używanie piekarnika. Frytkownica szybciej się nagrzewa (pozwala przyrządzić wiele dań w zaledwie w 30 min.), ponadto nie wymaga uciążliwego czyszczenia; na jej umycie potrzeba zaledwie chwili. Na tym nie kończą się zalety urządzenia marki Silvercrest. Zużywa ono niewiele oleju, więc przyrządzone w ten sposób frytki są mniej kaloryczne od tych z fast- foodów. Pożywny posiłek warto popić świeżo wyciskanym sokiem. Można go łatwo przygotować za pomocą wyciskarki wolnoobrotowej marki Silvercrest (249 zł/ 1 zestaw)2. Taki napój stanowi idealne źródło witamin, dlatego dobrze jest pić go codziennie – niezależnie od tego, z jakich warzyw albo owoców powstaje. Urządzenie pracuje z częstotliwością 60 obr./min (dzięki temu sok zachowuje składniki odżywcze) i ma kilka praktycznych rozwiązań, np. otwór o dużej średnicy (75 mm). Mieszczą się w nim np. jabłka. Jeśli ktoś lubi samodzielnie przygotowywać soki oraz posiłki, powinien zaopatrzyć się także w kuchenną wagę elektroniczną Silvercrest (29,99 zł/ 1 zestaw), dostępną w 3 różnych wzorach i wyposażoną w automatyczny wyłącznik.

Meble do każdej kuchni

Kuchnia składa się nie tylko ze sprzętów AGD, lecz także funkcjonalnych mebli. One także będą dostępne w sklepach Lidl Polska od czwartku 26 stycznia. Wielu osobom może przydać się m.in. szafka kuchenna na 4 samobieżnych kółkach (299 zł/ 1 zestaw), mająca blat z drewna bambusowego i zintegrowany regał boczny z obszernymi przegrodami. W razie potrzeby 2 kółka da się zablokować, by szafka się nie przesuwała. Wyposażono ją w szufladę, wysuwany, metalowy kosz, półkę oraz miejsce na wino. Dzięki temu wszystkie niezbędne w kuchni rzeczy można mieć zawsze pod ręką. W niewielkich mieszkaniach doskonale sprawdzi się także składany stolik marki Livarno o wymiarach 30 cm x 60 x 80 cm (po złożeniu) lub 150 cm x 74 cm x 80 cm (po rozłożeniu), za 499 zł. Oprócz dzielonego, stabilnego blatu o nośności 30 kg, ma 4 funkcjonalne szuflady. Stolik nadaje się więc zarówno do jedzenia, jak i nauki albo pracy. Aby przebiegała ona efektywnie, niezbędne jest dobre oświetlenie – zapewni je np. podszafkowa lampa LED (29,99 zł/ 1 zestaw) z wychylanym reflektorem. Już od czwartku 26 stycznia te i inne, praktyczne elementy wyposażenia kuchennego, będą dostępne w sklepach Lidl Polska.

i Autor: Materiały prasowe Lidl promocje

