Mega promocje na kosmetyki na Halloween w sklepach Douglas

Baśniowe stwory, przerażające kształty czy motyw krwi? Próbuj i baw się kolorami – Halloween to doskonały czas na eksperymenty z makijażem, który pozwala wyrazić swoją kreatywność i zanurzyć się w rolę, jaką wybierzesz. Odważne konturowanie, błyszczące akcenty, intensywne cienie i jaskrawe szminki – ogranicza Cię jedynie wyobraźnia! Pamiętaj jednak, aby sięgać po kosmetyki przeznaczone do twarzy i oczu, aby uniknąć podrażnień, a na zakończenie dodać mgiełkę utrwalającą makijaż, która pomoże Ci przetrwać całą noc zabawy bez ryzyka rozmazania. Niech Twojej wyobraźni nie ograniczają ceny! W Douglas czekają na Ciebie tysiące produktów do makijażu, dzięki którym stworzysz idealny look i wcielisz się w każdą postać, od klasycznych wampirów po magiczne wróżki. Do 31.10 obowiązuje -25% na wszystkie produkty do makijażu przy zakupie za min. 99 zł dla uczestników Douglas Beauty Club z kartą Douglas. Jednocześnie dzięki usłudze Click & Collect można zamówić produkty z darmową dostawą. Nowym rozwiązaniem jest Click & Collect Express, umożliwiające zamówienie produktu online z odbiorem perfumerii w ciągu 2 godzin. Douglas oferuje również możliwość złożenia zamówienia z pomocą konsultanta lub konsultantki z poziomu perfumerii w sklepie online - odebrać je można zarówno w perfumerii, jak i w domu – z opcją darmowej dostawy. Przedstawiamy inspirujące propozycje, dzięki którym możesz stworzyć niezapomniany look na tę wyjątkową noc!

KYLIE COSMETICS Matte Lip Kit

Zestaw do makijażu Kylie Cosmetics Matte Lip Kit to niebywale poręczny duet kosmetyków – matowa szminka w płynie oraz liner do ust będzie Twoją tajną bronią, która pozwoli Ci cieszyć się pięknym, długotrwałym efektem. Czerwony kolor idealnie wpasuje się w halloweenową atmosferę i może stanowić dopełnienie zarówno eleganckiego makijażu, jak i najbardziej szalonego looku. Nasycona pigmentami wegańska formuła zawiera składniki, które nie tylko zapewniają maksymalny komfort stosowania, ale także sprawiają, że kolor utrzymuje się aż do ośmiu godzin.

CLINIQUE Almost Lipstick Black Honey

Kultowa pomadla Almost Lipstick w kolorze BLACK HONEY to numer jeden w mediach społecznościowych. Rozchwytywana przez kobiety na całym świecie. Aksamitno-kremowa, odżywcza pomadka, która delikatnie podkreśli każdy kolor ust. Pielęgnuje je, nadaje im miękkość i elastyczność. Słynie z tego, że potrafi jak kameleon dopasować się do każdego odcienia skóry, ale na każdym wygląda inaczej. To świetny pomysł na nietuzinkowy makijaż halloweenowy – nie tylko ust! Transparentny pigment rozprowadza się, tworząc lekką, błyszczącą warstwę koloru. Bogata w emolienty formuła zapewnia gładkie, nawilżone wykończenie. Nie daj się zwieść temu, jak wygląda w tubce. Jego transparentna formuła jest częścią jego tajemniczości.

MAC Mineralize Blush

Róż to niezbędny element make-up na co dzień. W Halloween może być bardzo pomocny w tworzeniu makijażu na całym ciele. Róż Minerlize Blush od MAC składa się z wypiekanych minerałów zmielonych na drobny puder, które zapewniają wyjątkowo lekką i prostą aplikację. Nakładany delikatnie, warstwa po warstwie, nie daje efektu ciężkiego krycia. A przy delikatniejszym makijażu świetnie podkreśli kości policzkowe świetlistym, perłowym połyskiem.

TOM FORD Eye Defining Pen

Czarne i prezycyjne linie na twarzy i ciele o wielogodzinnej trwałości? Dzięki innowacyjnemu, podwójnemu linerowi w płynie, uzupełnisz wygląd swojego spooky looku, a przy wieczorowym makijażu osiągniesz efekt uwodzicielskiego oka o wyjątkowym wykończeniu. Zapewnia on najwyższą precyzję i ułatwia wykonanie płynnych pociągnięć. Posiada cienką końcówkę na jednym końcu oraz pędzelek na drugim, dzięki czemu pozwala na uzyskanie szerokiego spektrum efektów, od klasycznych i gładkich po dramatyczne linie.

DOUGLAS COLLECTION False Eyelashes Smokey

Sztuczne rzęsy mogą dodać halloweenowemu makijażowi dramatyzmu i wyrazistości, dzięki czemu stylizacja zyskuje na głębi i intrygującym charakterze. takie detale wzmacniają każdy look, nadając mu mroczny i tajemniczy klimat. W przypadku przebrań za czarownice, wampiry czy postacie z horrorów, sztuczne rzęsy podkreślają spojrzenie, co dodaje całości intensywności i niepokojącego uroku, idealnie wpisując się w klimat Halloween. False Eyelashes Smokey od Douglas Collection są gęste, długie i intensywne, aby maksymalnie podkreślić linie rzęs.

ANASTASIA BEVERLY HILLS Fall Romance Eyeshadow Palette

Halloweenowa paleta cieni może być prawdziwą skarbnicą kolorów, które podkręcą każdy kostium! Sprawi, że halloweenowy makijaż stanie się wyjątkowo ekspresyjny i klimatyczny. Dla bardziej kreatywnych looków, inspirujących się postaciami fantasy, paleta z brokatem i metalicznymi akcentami - jak srebro czy złoto - pozwoli dodać tajemniczości i blasku. ANASTASIA BEVERLY HILLS Fall Romance zawiera mix 12 odważnych, niemal dekadenckich kolorów. Bogate odcienie nude, połyskujące metaliczne odcienie i niuanse, które lśnią niczym kamienie szlachetne, otwierają niezliczone możliwości kombinacji makijażu oczu. Formuła cieni do powiek jest mocno napigmentowana i łatwo się blenduje.

