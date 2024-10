Modne dodatki do biura. Sprawią, że pokochasz poniedziałkowe poranki

From cityscape to countryside - jesień pełna kontrastów w III dropie kolekcji AW’24 od Bizuu

Kapsułowa kolekcja biurowa Vanda Novak to wstęp do rozwinięcia oferty o akcesoria i wyjście naprzeciw kobietom szukających niebanalnych dodatków, które sprawią, że ich formalny strój do biura nabierze innego wyrazu i doda im pewności siebie. W kolekcji znajdziecie klasyczne etui na laptopy, paski i mokasyny z kwadratowymi noskami.

Złote tłoczenia w skórze, wyraziste przeszycia, finezyjne wykorzystanie logo marki zarówno w sprzączkach pasków, jak i brelokach zamków, gładka skóra oraz naturalna paleta barw, specjalnie stworzona na potrzeby tej kolekcji to kwintesencja elegancji i nowoczesnego spojrzenia na power dressing.

Delikatne niuansy kolorystyczne widać szczególnie w 6 modelach mokasynów, od złamanej bieli, przez ciepłą szarość, karmelowe i orzechowe odcienie brązu i kończąc na klasycznej, głębokiej czerni.

Te zgodnie z DNA marki drobne detale i zabawa formą są istotą ponadczasowego stylu oraz jednocześnie wejściem w dialog z klasycznym biurowym dress code.

i Autor: materiał prasowy Vanda Novak

