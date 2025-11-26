Melasyl™: jedna z największych innowacji 2025 roku według magazynu Time

Melasyl™ - innowacyjny składnik

Naukowcy L’Oréal spędzili 18 lat na badaniach i testowaniu nowego składnika do pielęgnacji skóry, który mógłby pomóc osobom zmagającym się z problemem przebarwień skórnych. Efektem jest Melasyl™, opatentowana cząsteczka kosmetyczna opracowana w celu zmniejszenia widoczności przebarwień, poprawy kolorytu skóry i ujednolicenia cery - podkreśliła w swoim zestawieniu Nina Derwin z magazynu Time.

Jak właściwie działa Melasyl™? Melanina powstaje w procesie melanogenezy. Aby doszło do syntezy melaniny potrzebne są takie składniki, jak DHI, DHICA, DOPACHINON, nazywane prekursorami melaniny. Melasyl przechwytuje nadmiar tych prekursorów, dzięki czemu skutecznie redukuje przebarwienia. Jego obecność w formule pozwala na:

redukcję już istniejących przebarwień skóry,

wyrównanie kolorytu skóry twarzy,

zapobieganie powstawaniu nowych przebarwień.

Melasyl™ w serum Garnier Vitamin C+

Melasyl™ to składnik, który można znaleźć w kosmetykach różnych marek z portfolio L'Oréal. Jedną z nich jest Garnier. Składnik znalazł zastosowanie w nowej odsłonie serum z witaminą C. Ulepszona formuła produktu wyrównuje koloryt skóry i redukuje wszystkie rodzaje przebarwień, a do tego jest odpowiednia dla każdego typu skóry, również wrażliwej.

Za efekt odpowiada nie tylko Melasyl™, ale również inne składniki, z którymi połączono go w formule:

WITAMINA C- pozyskiwana biotechnologicznie, silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

NIACYNAMID - kojący składnik aktywny, który wyrównuje koloryt skóry.

KWAS SALICYLOWY - delikatnie złuszcza i wygładza skórę.

MELASYL™ - nowa opatentowana substancja aktywna, która redukuje nadmiar melaniny powodującej przebarwienia. Nadaje formule żółty odcień, który nie przenosi się na skórę.

