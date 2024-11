Meska pielęgnacja bez tajemnic

Choć mężczyźni zazwyczaj stawiają na kosmetyczny minimalizm, to coraz częściej ich pielęgnacja nie kończy się na samej aplikacji kremu do twarzy. W męskim świecie obowiązuje jeszcze jedna zasada: wierność. Jeśli produkt przypadnie im do gustu, trudno będzie ich przekonać do zmiany. Pod uwagę biorą też konsystencję produktu – ma być lekka, przyjemna i pod żadnym pozorem nie może powodować uczucia lepkości. Te trzy produkty mają dużą szansę na stałe zagościć w ich rytuale pielęgnacyjnym.

SERUM, KTÓRE UKRYWA ZMĘCZENIE

Nawet największy twardziel bywa zmęczony. I choć nie powie tego głośno, jego skóra da sygnał o spadku energii. Serum EISENBERG Paris MEGALIFT doskonale usuwa oznaki zmęczenia, likwiduje efekty stresu, a przy okazji rozświetla, przywraca skórze blask i ujędrnia. W składzie wykorzystano też formułę Trio-Molecular® w wysokim stężeniu, która regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę. Dodatkowym atutem jest żelowa formuła – szybko się wchłania i daje uczucie odświeżenia. Serum zmniejsza obrzęki wokół oczu, ale również nawilża skórę. Jest szczególnie zalecany w okresie zmęczenia i stresu. Nie zawiera barwników.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris MEGALIFT 469 zł/30 ml/sephora.pl

KREM NA MIARĘ

Krem, który można jednocześnie stosować na skórę twarzy, delikatne okolice oczu oraz kark i szyję? To znacznie upraszcza codzienną pielęgnację. EISENBERG Paris ANTI-AGE COMPLEX to superlekki krem o wysokim stężenie aktywnych składników przeciwzmarszczkowych i przeciwstarzeniowych, ale także nawilżających. Głęboko odbudowuje skórę dzięki zawartości kwasu hialuronowego. Regeneruje i łagodzi, jest naturalnym filtrem UV. W składzie znajdziemy też wyciąg z soi, który neutralizuje wolne rodniki, zwiększając elastyczność i jędrność skóry. Produkt wzbogacony jest o Formułę Trio-Molecular®, która regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris ANTI-AGE COMPLEX 479 zł/75 ml/sephora.pl

ŚWIEŻE SPOJRZENIE

Zarwana noc czy wielogodzinna praca przy komputerze ma zawsze jeden skutek: zmęczone spojrzenie. EISENBERG Paris EYE CONTOUR GEL redukuje cienie i obrzęki, odnawia komórki skóry dzięki zaawansowanej technologii zawierającej duże ilości witamin A i E czy olei roślinnych oraz doskonale odświeża i ujędrnia skórę okolic oczu. Składniki żelu zostały dobrane tak, by działać wielotorowo: neutralizuje wolne rodniki, zapobiega wysuszaniu i starzeniu się skóry, wygładza oraz redukuje zmarszczki. Z powodzeniem może być stosowany na powieki. Kosmetyk nie zawiera barwników i został stworzony do pielęgnacji każdego typu skóry.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris EYE CONTOUR GEL 399 zł/30 ml/sephora.pl