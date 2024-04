Męska pielęgnacja, czyli jaka?

8 kwietnia 2024 roku marka NIVEA MEN wyszła z inicjatywą edukacyjną do mężczyzn. Aby uświadamiać Panów o tym, że mają inną skórę niż kobiety i mówić wprost, w jaki sposób mogą ją pielęgnować, zorganizowano nietypową kolacją na 60 osób. Wieczór rozpoczęła ekspercka prezentacja, a jej praktycznym dopełnieniem była specjalna świetlna ściana, informacyjno – edukacyjna, która ukazywała fakty dotyczące męskiej skóry, wyzwania w pielęgnacji z jakimi mają oni do czynienia i propozycję od NIVEA MEN jak temu zaradzić. Jak się okazuje, mnóstwo panów jest bardzo świadomych tego, że damskie produkty nie do końca spełniają wszystkie oczekiwania ich skóry. Podbieranie produktów kobietom, jest już passe, biorąc pod uwagę to, że mają inną cerę, a marka NIVEA MEN jest przecież powszechnie dostępna. W swojej ofercie ma różne gamy produktów, które można dobrać w zależności od potrzeb skóry. NIVEA MEN ANTI-AGE POWER to linia przeciwzmarszczkowa redukująca przebarwienia, NIVEA SENSITIVE do skóry wrażliwej a porządną dawkę nawilżenia daje pełna gama produktów z serii HYALURON.

„Cieszę się bardzo, że mogliśmy gościć aż tylu mężczyzn zainteresowanych pielęgnacją skóry twarzy. To tylko pokazuje nam, jak rośnie świadomość panów w tym temacie. Marka z przyjemnością wychodzi z inicjatywą i tworzy okazje, aby dzielić się informacjami oraz badaniami, przeprowadzanymi przez naukowców NIVEA MEN przez wiele lat” mówi Marta Piec – Brand manager NIVEA MEN

Wieczór uświetnił koncert zespołu BŁOTO, który gra m.in. muzykę jazzową. To było męskie granie, męski wieczór i zaprezentowana prawdziwie męska pielęgnacja z NIVEA MEN. Gośćmi wydarzenia byli m.in.: Kuba Przygoński, Maciej Musiał, Mikołaj Roznerski, Piotr Knioła-Pigout, Piotr Mróz, Tadeusz Mikołajczyk, Sebastian Chłodnicki. Kolację poprowadził dziennikarz Maks Behr.

