Męskie pomysły na oszczędności. Domowy salon fryzjerski dla panów. Jak ścinać włosy samemu w domu?

Męskie golenie i strzyżenie może być banalnie proste. Coraz więcej panów decyduje się na zakup na zakup maszynki do włosów, dzięki której samodzielnie mogą dowolnie stylizować fryzurą oraz brodę. Jedną z wiodących marek w tym zakresie jest Braun. Ich produkty uchodzą za bardzo wytrzymałe oraz odporne na wszelkiego rodzaju "testy wytrzymałości łazienkowej".

Jedną z nowości dla mężczyzn od marki Braun jest Trymer typu wszystko w jednym MGK7320. To wyjątkowe urządzenie, z którym nie będziesz potrzebować nic więcej. Zastąpi ono golarkę do brody, fryzjera, a nawet stylistę. Trymer MGK7320 od marki Braun zawiera w zestawie aż 10 różnego rodzaju nasadek, które pomogą Ci w dowolnej pielęgnacji włosów. Co ważne, urządzenie jest wodoodporne, zatem strzyżenie w wannie nie będzie już problemem. Specjalna głowica trymera została zaprojektowana tak, by wychwytywać nawet najmniejsze włosy. Skóra zostaje idealnie przycięta już za jednym pociągnięciem, a cały proces zajmuje mniej czasu. Urządzenie jest lekkie i bardzo łatwo się nim manewruje. Uchwyt jest stabilny, a trymer nie "wypada" z rąk. Dodatkowo trymer MGK7320 został wyposażony w litowo-jonową baterię, która z pewnością zaskoczy Cię czasem pracy. Jedno ładowanie starczy na nieprzerwane 100 minut działania urządzenia.

i Autor: Materiały prasowe Braun

Jakie nakładki znajdziesz w zestawie?

4 nasadki do strzyżenia włosów na określonej długości

Trymer do uszu i nosa

Precyzyjny trymer

Golarka do ciała

Mała golarka z folią

Dodatkowo w zestawie znajdziesz maszynkę do golenia Gillette ProGlide z wymiennymi ostrzami.

