Micele na demakijaż! Dobierz płyn micelarny do swoich potrzeb

PIERWSZY KROK MA ZNACZENIE

Skuteczne oczyszczenie już na samym początku pozwala skórze lepiej oddychaći przygotowuje ją do kolejnych etapów pielęgnacji. Kluczem jest dobór odpowiedniego płynu micelarnego, który działa szybko, skutecznie, a jednocześnie łagodnie, zapewniając komfort. Z myślą o różnorodnych potrzebach skóry, NIVEA opracowała płyny micelarne z serum o trzech odrębnych właściwościach - regenerującej, rozświetlającej oraz wygładzającej.

Nowy NIVEA Derma Skin Clear Wygładzający Płyn Micelarny dedykowany jest cerze skłonnej do niedoskonałości. Jego formułę wzbogacono o 5% serum z PHA, kwasem salicylowym i niacynamidem. Skutecznie usuwa wodoodporny makijaż i filtry SPF za pomocą zaledwie kilku delikatnych ruchów. Redukuje niedoskonałości, wygładza pory i kontroluje nadmiar sebum, zapewniając gładką i czystą skórę.

i Autor: Nivea/ Materiały prasowe

NIVEA Regenerujący Płyn Micelarny dla zmęczonej i wrażliwej skóry został wzbogacony kompleksem aminokwasów, 5% serum z pantenolem i skwalanem. Usuwa wodoodporny makijaż i zanieczyszczenia kilkoma lekkimi pociągnięciami, nie pozostawiając tłustych śladów. Nie wymaga pocierania, dzięki czemu bardzo delikatnie oczyszcza skórę, jednocześnie przywracając jej nawilżenie i regenerując. Przygotowuje skórę do nocnej regeneracji, aby następnego ranka wyglądała na wyjątkowo świeżą, piękną, a przede wszystkim wypoczętą.

NIVEA Rozświetlający Płyn Micelarny do cery matowej i wrażliwej został wzbogacony kompleksem aminokwasów oraz 5% serum z witaminami C i E, które głęboko odżywiają skórę twarzy i uwalniają jej naturalny blask. Kosmetyk usuwa wodoodporny makijaż i zanieczyszczenia kilkoma lekkimi pociągnięciami, nie pozostawiając tłustych śladów. Nie wymaga pocierania, dzięki czemu bardzo delikatnie oczyszcza skórę. Rozjaśnia, energetyzuje i nawilża, jednocześnie zapewniając bardziej równomierną i gładką cerę.

Dobrze dobrany płyn micelarny może znacząco ułatwić proces oczyszczania i uzupełnić codzienną rutynę pielęgnacyjną. Wybierając formułę dopasowaną do potrzeb cery, można nie tylko szybko usunąć makijaż i zanieczyszczenia, ale również zadbać o indywidualne potrzeby skóry. To prosty krok, który robi dużą różnicę.