Międzynarodowy Dzień Brwi! Zadbaj o idealną oprawę oczu

2 października - Międzynarodowy Dzień Brwi!

Odpowiednio wymodelowane brwi podkreślają piękno oczu i dodają spojrzeniu wyrazistości. Dzisiaj makijaż brwi stanowi jeden z najważniejszych elementów całego makeupu, stanowi on idealną ramę dla oczy i podkreśla makijaż twarzy. Jeszcze z dziesięć lat temu malowanie i mocne podkreślanie brwi należało do rzadkości, dzisiaj jednak mało kto wyobraża sobie pełen makijaż bez odpowiedniego wyrysowania brwi. Stanowią one swego rodzaju ramę dla oczy i cały makeup wygląda lepiej. Pomalowanie brwi pomagają również wyostrzyć rysy twarzy i nadają jej charakter. Wiele osób jednak nie lubi lub nie potrafi malować brwi, często wychodzą im one przerysowane i nie wyglądają naturalnie. Niekwestionowanym liderem w makijażu brwi jest marka Benefit Cosmetics. To oni jako pierwsi spopularyzowali ten rodzaj malowania się i sprawili, że stał się on prostszy i szybszy. To oni, jako pierwsi zaczęli lansować wszelkiego rodzaju produkty do brwi i sprawili, że na rynku pojawiło się bardzo wiele kosmetyków, które z powodzeniem dopasujemy do swoich potrzeb. Jakie kosmetyki do brwi warto znać?

Goof Proof - Puder do brwi

Pożegnaj się raz na zawsze z brwiowymi gafami! Ten łatwy w użyciu, lekki prasowany puder to must have dla rozpoczynających swoją przygodę z makijażem brwi i tychpro! Puder Goof Proof łatwo wypełni wszystkie ubytki i da naturalny efekt. Zawiera olejek rycynowy, który odżywia i zmiękcza włoski, a glinka kaolinowa nadaje matowego wykończenia.

24hr Brow Setter - Żel utrwalający do brwi

Odkryj najlepszy bezbarwny żel do brwi, który utrzyma je na swoim miejscu do 24h! Z niezawodnym 24hr Brow Setter ułożysz włoski w pożądanym kierunku i będziesz cieszyć się efektem przez całą dobę! Ten przezroczysty żel posiada precyzyjny aplikator, który złapie każdy najmniejszy włosek.

Gimme Brow+ - Tusz do brwi dodający objętości

Rzadkie brwi? Pokochaj je na nowo i dodaj im naturalnie wyglądającej objętości z tuszem do brwi Gimme Brow+! Ten koloryzujący żel z małym precyzyjnym aplikatorem w kształcie szczoteczki nadaje brwiom objętość, kolor i wspaniale je definiuje. Zawiera mikrowłókna, które przylegają do włosków i skóry

Hubba Brow - Wzmacniające serum do brwi

Nowe serum wzmacniające brwi Hubba Brow, poprawia ich gęstość zaledwie w 4 tygodnie. Brwi wyglądają na pełniejsze i zdrowsze.

Czego możesz się spodziewać?

93% badanych twierdzi, że poprawia wygląd brwi już po 4 tygodniach stosowania

96% badanych twierdzi, że brwi wyglądają na odżywione po 4 tygodniach stosowania

96% badanych twierdzi, że brwi wyglądają na pełniejsze po 12 tygodniach stosowania

