Międzynarodowy Dzień Sera. Święto smaku, tradycji i… Mac’n Cheese!

Dzień Sera świętowany 27 marca to doskonała okazja, by celebrować ten jeden z najstarszych i najbardziej różnorodnych produktów spożywczych na świecie. Jednocześnie to czas, by sięgnąć po jakże wszechstronne i tak uwielbiane danie na świecie: Mac’n Cheese! Kremowe, sycące, z niekończącymi się wariacjami – ten najlepszy comfort food podbija serca foodies na całym świecie. Niezmiennie pozostaje on jednym z najpopularniejszych sposobów na wykorzystanie sera w kuchni.

Mac'n Cheese – kulinarny fenomen Makaron z serem to danie z historią - jego korzenie sięgają Włoch, gdzie już w średniowieczu łączono makaron z serem. W Stanach Zjednoczonych zyskało popularność dzięki prezydentowi Thomasowi Jeffersonowi, który po podróży do Europy sprowadził przepis na to danie do swojego kraju. W XIX wieku Mac'n Cheese stało się obowiązkowym elementem amerykańskich stołów. Dziś na nowo odkrywamy Mac'n Cheese – pojawia się w najróżniejszych odsłonach, od klasycznej po gourmet, z dodatkiem trufli, homara czy ostrych przypraw. Co więcej, teraz dzięki Fix Knorr Mac'n Chesse można je mieć zawsze pod ręką, kiedy tylko przyjdzie na nie ochota – i jesz jak chcesz! Jak świętować Dzień Sera? Przygotuj Mac'n Cheese – klasyczna wersja czy eksperymentalna? To najlepszy moment, żeby spróbować różnych wariantów tego kultowego dania.

Eksperymentuj z serami – poznanie smaków różnych serów pozwoli wybrać ten idealny do Mac’n Cheese. Cheddar, gouda, parmezan, a może blue cheese?

Wykorzystaj „food pairing” – Mac’n Cheese świetnie komponuje się z różnymi dodatkami, od chrupiącej bułki tartej, przez boczek, aż po świeże zioła i pieczone warzywa.

Sięgnij po różne kształty makaronu - zamiast klasycznych kolanek wybierz coś mniej oczywistego! Penne, fusilli czy makaron pełnoziarnisty wniosą do dania ciekawą fakturę i nowy wymiar smaku.

Dodaj szczyptę gałki muszkatołowej - ten subtelny dodatek sprawi, że Twój Mac’n Cheese zyska wyjątkową głębię i aromat.

Wzbogać sos odrobiną musztardy - może brzmieć nietypowo, ale musztarda idealnie podkreśla smak sera! Jeśli lubicie wyraziste nuty, koniecznie ją wypróbujcie.

Postaw na karmelizowaną cebulę - jej delikatna słodycz i intensywny aromat sprawią, że danie stanie się jeszcze bardziej apetyczne.

Dodaj warzywa lub mięso, bo Mac’n Cheese wcale nie musi być klasyczny! Eksperymentuj z ulubionymi dodatkami – papryką, cukinią czy kawałkami mięsa – i stwórz własną wersję tego kulinarnego hitu!

Nie bój się przypraw - sięgnij po nieoczywiste smaki! Szczypta pieprzu cayenne doda pikantności, a kilka kropel sosu sojowego zamiast soli podkręci aromat potrawy.

Pójdź dalej – bo Mac’n Cheese sprawdzi się też w hot dogu, burgerze, na toście i w … pizzy! Mac’n Cheese WRAP BECON Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 25 minut Składniki: 250 g drobnego makaronu, typu drobne kolanka

1 opakownaie Fix Knorr Mac'n Cheese

200 ml mleka

50 g masła

1 cebula

3 plastry smażonego boczku

2 łyżki pietruszki

4 wrapy Proces przygotowania: W garnku usmaż bekon do ulubionej chrupkości, a następnie odstaw go na talerz obok. Będzie potrzebny na koniec. W tym samym garnku, na wytopionym tłuszczu zeszklij pokrojoną w piórka cebulę.

Ugotuj makaron według wskazówek producenta, powinien być al dente. Makaron odlej z wody, pozostaw go w garnku. Dodaj do niego masło i całość zalej mlekiem wymieszanym z fixem Knorr Mac’n Cheese.

Całość razem zagotuj na małym ogniu, mieszając do połączenia się składników i aż sos zgęstnieje. Połącz w garnku makaron z cebulą, a następnie dokładnie wymieszaj. Na koniec możesz wszystko posypać drobno posiekaną pietruszką.

Wrapa lekko podgrzej na suchej patelni. Ściągnij na talerz – w centralnej części ułóż średnią ilość makaronu, a na wierzch dodaj wcześniej usmażony boczek. Zawiń tortillę (podobnie jak naleśniki bądź krokiety) z pozostałymi składnikami. Gotowe! Zapiekanka Mac'n Cheese z boczkiem i warzywami Liczba porcji: 3 Czas przygotowania: 30 minut Składniki: 1 cukinia zielona

1 opakowanie boczku w plastrach

2 opakowania Fix Knorr Mac'n Cheese Bacon

1 łyżeczka natki pieruszki

400 ml mleka

80 g masła

50 g sera żółtego

350 g makaronu, typu kolanka

10 sztuk czarnych oliwek

2 ząbki posiekanego czosnku

1 cebula

1 szczypta pieprzu cytrynowego

1 szczypta soli Sposób przygotowania: Makaron ugotuj al'dente według przepisu na opakowaniu. Na patelni rozgrzej łyżkę oliwy i smaż posiekaną cebulę, dodajemy boczek pokrojony w cienkie paski.

Cukinię pokrój w ćwiartki, dorzuć do cebuli i boczku, czosnek przeciśnij przez praskę i dodaj w momencie, gdy cukinia będzie miękka. Na końcu dodaj oliwki pokrojone w paski.

W garnku wymieszaj z mlekiem Fix mac'n cheese bacon. Dodaj masło i całość zagotuj. Następnie gotuj jeszcze około 3 minut, ciągle mieszając.

Gdy sos zgęstnieje, dodaj do niego ugotowany makaron, przygotowane wcześniej warzywa z boczkiem i ¾ startego sera. Mieszaj, dopraw solą i pieprzem.

Całość przełóż do naczynia żaroodpornego, posyp resztą startego sera i umieść w piekarniku nagrzanym do 200°C na 15 minut. Przed podaniem posyp danie świeżą natką pietruszki.