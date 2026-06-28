Miękkie, błyszczące i nawilżone - letni plan ratunkowy dla włosów

Choć promienie UV kojarzymy przede wszystkim z ochroną skóry, równie mocno oddziałują one na kondycję włosów. Wysoka temperatura rozchyla łuski włosa, przez co szybciej traci on wodę i staje się bardziej podatny na uszkodzenia. Dodatkowo promieniowanie słoneczne może przyspieszać degradację keratyny – podstawowego budulca włosa – co z czasem przekłada się na osłabienie jego struktury, utratę elastyczności i większą łamliwość. Nie bez znaczenia pozostają także częste kąpiele w słonej lub chlorowanej wodzie, które mogą zaburzać naturalną równowagę hydrolipidową zarówno włosów, jak i skóry głowy. Efekt? Szorstkość, puszenie, utrata blasku i końcówki, które wymagają natychmiastowej regeneracji. Dlatego letnia pielęgnacja powinna opierać się przede wszystkim na intensywnym nawilżaniu, odbudowie i zabezpieczaniu włókien włosa przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. W codziennej rutynie warto sięgać po kosmetyki bogate w składniki odżywcze, emolienty i substancje zatrzymujące wilgoć wewnątrz włosa. Coraz większą rolę odgrywają również formuły inspirowane profesjonalną pielęgnacją salonową, które działają wielopoziomowo – wygładzają powierzchnię włosa, wzmacniają go od środka i pomagają utrzymać optymalny poziom nawilżenia. Nie bez znaczenia pozostaje także delikatne oczyszczanie skóry głowy, które pozwala zachować świeżość fryzury mimo wysokich temperatur. Dobrze dobrane odżywki i maski pomagają wygładzić pasma, przywrócić im elastyczność i podkreślić naturalny połysk. Kluczem jest regularność oraz wieloetapowa pielęgnacja dopasowana do aktualnych potrzeb włosów. Dzięki temu nawet po intensywnym urlopie mogą wyglądać zdrowo, lekko i promiennie.

RESET DLA SKÓRY GŁOWY

Piękne, mocne i pełne blasku włosy zaczynają się od zdrowej skóry głowy, dlatego latem warto zadbać o nią równie starannie, jak o same pasma. YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY Peeling Trychologiczny Przeciw Wypadaniu Włosów to produkt inspirowany profesjonalnymi zabiegami trychologicznymi, który pomaga przywrócić skórze głowy optymalną równowagę i stworzyć najlepsze warunki do wzrostu włosów. Kosmetyk głęboko oczyszcza, usuwa nadmiar sebum oraz zanieczyszczenia gromadzące się na powierzchni skóry, co jest szczególnie ważne w okresie letnim. Jego innowacyjna formuła wykorzystuje naturalne BIO-MIKROIGŁY pozyskiwane z gąbki morskiej Spongilla Spicules, które pobudzają skórę do intensywnej samoregeneracji i wspierają poprawę jej kondycji. Dzięki stymulacji mikrokrążenia peeling aktywizuje mieszki włosowe, wspomagając wzrost włosów oraz wzmacniając je już u nasady. Regularnie stosowany pomaga utrzymać skórę głowy w dobrej kondycji, zapewnia uczucie świeżości i sprawia, że włosy wyglądają zdrowiej, są bardziej uniesione od nasady i pełne naturalnej energii.

Wypróbuj: YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY Peeling Trychologiczny Przeciw Wypadaniu Włosów, 39,99 zł/200 ml

EFEKT GLOSSY I PLUMP HAIR

Jeśli marzysz o włosach, które nawet po całym dniu na słońcu wyglądają jak po luksusowym zabiegu pielęgnacyjnym, postaw na produkt, który działa jednocześnie na skórę głowy i długości. To wyjątkowo sensoryczne serum zostało stworzone z myślą o włosach potrzebujących intensywnego nawilżenia, regeneracji i spektakularnego blasku. Jego sercem jest ponad 8500 mikrokapsułek wypełnionych sfermentowanym olejem z Różowej Kamelii – składnikiem od lat cenionym za swoje właściwości odżywcze i upiększające. Dzięki innowacyjnemu procesowi fermentacji olejek zyskuje jeszcze większy potencjał regenerujący, pomagając przywrócić włosom miękkość, sprężystość i zdrowy wygląd. Mikrokapsułki otwierają się podczas aplikacji, stopniowo uwalniając cenne składniki aktywne, które otulają włosy od nasady aż po same końce. Formułę wzbogacono o duet kwasów hialuronowych o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej, które wspólnie odpowiadają za wygładzenie łusek włosa oraz intensywne nawilżenie włókien. Działanie pielęgnacyjne uzupełnia ekstrakt z amli, ceniony w ajurwedzie za wzmacnianie włosów i wspieranie ich naturalnej witalności. Lekka, pozbawiona alkoholu i silikonów konsystencja szybko się wchłania, nie obciążając fryzury i pozostawiając ją pełną ruchu. Efektem są włosy wyraźnie bardziej miękkie, odporne na łamanie, intensywnie nawilżone i zachwycająco lśniące – dokładnie takie, jakich oczekujemy od letniej pielęgnacji premium.

Wypróbuj: NUXE Hair Prodigieux® Wzmacniające serum nawilżające do włosów i skóry głowy 173 zł/50 ml

REGENERACJA PROSTO Z SALONU

Latem, gdy włosy tracą nawilżenie i stają się bardziej podatne na uszkodzenia, warto zacząć pielęgnację od skutecznego oczyszczania połączonego z odbudową. Szampon regenerujący BARWA PRO EFFECT KERATYNA & KOKOS został stworzony z myślą o włosach suchych, zniszczonych, osłabionych stylizacją oraz różnego rodzaju zabiegami fryzjerskimi. Bogata formuła oparta na połączeniu keratyny i składników inspirowanych pielęgnacyjną mocą kokosa pomaga odbudowywać strukturę włosa już podczas mycia, jednocześnie chroniąc go przed dalszym przesuszeniem. Keratyna wspiera regenerację włókien włosa, wzmacnia je i przywraca im większą odporność na codzienne uszkodzenia, natomiast olej kokosowy odpowiada za wygładzenie, poprawę elastyczności oraz miękkość pasm. Regularne stosowanie sprawia, że włosy stają się mniej łamliwe, bardziej sprężyste, łatwiejsze do ułożenia i odzyskują zdrowy, naturalny blask.

Wypróbuj: BARWA PRO EFFECT KERATYNA & KOKOS Szampon regenerujący, 12,99 zł/380 ml

BLASK ZAMKNIĘTY W NAWILŻENIU

Kiedy letnie słońce odbiera włosom miękkość i sprężystość, do gry wchodzą kosmetyki, które nie tylko regenerują, ale także pomagają zatrzymać cenne nawilżenie wewnątrz włókien. Ta intensywnie nawilżająca maska działa jak ekspresowy zabieg przywracający włosom zdrowy wygląd, gładkość i efekt spektakularnego blasku. Wielozadaniowa formuła została opracowana z myślą o wszystkich typach włosów – od cienkich i delikatnych po gęste, kręcone czy farbowane. Jej działanie opiera się na biomimetycznym ceramidzie, który pomaga sklejać łuski włosa, ograniczając utratę wilgoci oraz zmniejszając łamliwość i skłonność do rozdwajania końcówek. Formułę wzbogacono również o olejek arganowy, olejek z awokado oraz masło shea, które intensywnie odżywiają pasma i chronią je przed przesuszeniem. Dodatkowym wsparciem jest nowoczesna forma kwasu hialuronowego odpowiadająca za głębokie nawilżenie, wygładzenie i jedwabistą miękkość. Efekt? Włosy są łatwiejsze do rozczesania, mniej się puszą, odzyskują elastyczność i wyglądają zdrowo już po pierwszym użyciu. Kosmetyk wspomaga również utrzymanie dobrej kondycji włosów u nasady, sprzyjając ich zdrowemu wzrostowi. Wegańska receptura nie zawiera silikonów, oleju palmowego ani parabenów, dzięki czemu doskonale wpisuje się w świadomą pielęgnację.

Wypróbuj: TYPEBEA G•Line Maska pielęgnacyjna G4 Hydra-Gloss, 130 zł/120 ml, dostępna na wyłączność w perfumeriach Douglas i na douglas.pl