Ochrona oczu przed promieniowaniem UV. Jak wybrać okulary przeciwsłoneczne?

Oczy, podobnie jak skóra, narażone są na negatywne skutki działania promieniowania UV. Odpowiednia ochrona jest potrzebna nie tylko latem podczas słonecznych, bezchmurnych dni, ale również przy zachmurzeniu oraz w pobliżu powierzchni odbijających światło, takich jak woda, piasek czy beton. Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV może prowadzić do uszkodzeń siatkówki i zwiększać ryzyko rozwoju chorób oczu, w tym zaćmy.

Kluczowe parametry przy wyborze okularów przeciwsłonecznych

Okulary przeciwsłoneczne powinny przede zapewniać ochronę zarówno przed promieniowaniem UVA, jak i UVB. Warto wybierać modele oznaczone UV400, co oznacza, że posiadają one filtr blokujący 100% promieniowania UV o długości fali do 400 nanometrów.

Istotnym parametrem jest również poziom przyciemnienia. Okulary dzielą się na kategorii w zależności od poziomu ochrony, od najsłabszego (0) do najsilniejszego (4). „Liczby od 0 do 4 oznaczają transmisję światła i wskazują, w jakich warunkach okulary sprawdzą się najlepiej. Kategoria 0 obejmuje niemal przezroczyste szkła, które chronią oczy przed wiatrem czy kurzem, ale nie zapewniają skutecznej ochrony przed słońcem. Kategoria 1 to lekko przyciemniane soczewki, często w żółtych lub pomarańczowych odcieniach, poprawiające kontrast podczas mgły lub słabej widoczności. Kategoria 2 (przepuszczalność na poziomie 18–43 %) jest wystarczająca na wiosnę, a kategoria 3 (9-18%) to najlepszy wybór latem. Z kolei 4 (3-8%) sprawdzi się w górach, ale nie podczas jazdy samochodem” –wyjaśnia optometrystka Kristýna Štěbetáková z alensa.pl. Ekspertka podkreśla, że jednym z najczęściej popełnianych błędów jest przekonanie, że im ciemniejsze szkła, tym lepsza ochrona. Tymczasem kluczowe znaczenie ma filtr UV. „Same ciemne szkła bez odpowiedniego filtra nie gwarantują bezpieczeństwa dla oczu, a nawet mogą być bardziej szkodliwe niż brak okularów. Dlatego zawsze należy sprawdzać oznaczenia producenta i wybierać produkty pochodzące ze sprawdzonych źródeł, a nie kierować się wyłącznie wyglądem okularów” – radzi.

Dla kierowców, sportowców i osób spędzających dużo czasu na zewnątrz przydatnym rozwiązaniem może być także filtr polaryzacyjny, który redukuje odblaski, poprawia kontrast, zwiększa komfort widzenia podczas słonecznych dni i ogranicza zmęczenie oczu. Sama polaryzacja nie zapewnia jednak żadnej dodatkowej ochrony przed promieniowaniem UV.

Soczewki fotochromowe, magnetyczne nakładki i soczewki kontaktowe z filtrem – alternatywy dla klasycznych okularów

Osoby noszące okulary korekcyjne nie muszą rezygnować z wygody ani nosić ze sobą dwóch par okularów. Coraz większą popularnością cieszą się soczewki fotochromowe, które automatycznie dostosowują stopień przyciemnienia do natężenia promieniowania UV – ciemnieją pod wpływem światła słonecznego, a po wejściu do pomieszczenia ponownie stają się przezroczyste. Alternatywą są również magnetyczne nakładki, które pozwalają w kilka sekund zamienić okulary korekcyjne w przeciwsłoneczne. Dodatkowym wsparciem mogą być soczewki kontaktowe z filtrem UV. Specjaliści podkreślają jednak, że nie zastępują one okularów przeciwsłonecznych, ponieważ nie chronią całej powierzchni oka oraz delikatnej skóry wokół niego.

Szeroki wybór jakościowych okularów w ofercie marki Alensa

W ofercie Alensa dostępne są klasyczne okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV, jak i modele z polaryzacją, która redukuje odblaski i poprawia komfort widzenia. Szeroki wybór modeli okularów przeciwsłonecznych oferuje marka Crullé dostępna na alensa.pl oraz w salonach optycznych. Posiadają one ochronę UV oraz polaryzację, a jednocześnie wpisują się w aktualne trendy. Do okularów korekcyjnych marek takich jak Marisio, Crullé, Polaroid, Marc Jacobs, Carrera czy Hugo Boss można dokupić również magnetyczne nakładki przeciwsłoneczne. Wśród propozycji na lato znajdują się także lekkie, składane modele, które bez problemu zmieszczą się w kieszeni lub w torebce. Do większości dostępnych oprawek jest także możliwość dodania korekcyjnych szkieł przeciwsłonecznych lub fotochromowych, które dostosowują się do zmiennych warunków oświetleniowych

Szeroki wybór okularów przeciwsłonecznych zgodnych z najnowszymi trendami, a także okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i produktów do pielęgnacji wzroku, dostępny jest na stronie internetowej alensa.pl oraz w salonach optycznych Alensa w Warszawie (Złote Tarasy, ul. Złota 59), Krakowie (ul. Jana Dekerta 24) i Katowicach (ul. 3 Maja 17).