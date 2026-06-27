Twój must-have w podróży i na wakacjach!

Główną zaletą miniaturek jest ich rozmiar. Dzięki nim z łatwością spełnisz wymogi dotyczące przewożenia płynów w bagażu podręcznym w samolocie, unikając stresu na lotnisku. Nie musisz już rezygnować z ulubionego szamponu czy balsamu – po prostu wybierz jego mniejszą wersję. To także idealne rozwiązanie, gdy zależy Ci na minimalizmie i nie chcesz dźwigać ciężkich butelek.

Miniaturki to także wygoda na co dzień podczas wakacji. Czy to na kempingu, w hotelu, czy podczas spontanicznej wycieczki, małe opakowania zajmują niewiele miejsca w kosmetyczce czy plecaku. Pozwalają na swobodne testowanie nowych produktów bez konieczności kupowania pełnowymiarowych opakowań, co jest świetnym sposobem na odkrywanie ulubieńców, a także na ograniczenie marnowania, jeśli dany produkt nam nie podpasuje.

The Littles™ 7.0 od Drunk Elephant - idealne na podróż!

Zestaw do pielęgnacji skóry The Littles™ 7.0 marki Drunk Elephant zawiera pięć niezbędnych produktów w formacie podróżnym do pielęgnacji na dzień i na noc, idealnych do oczyszczania, złuszczania, nawilżania, rozjaśniania i ujędrniania skóry. W ciągu 30 dni stosowania tego zestawu skóra odzyskuje zdrowy wygląd.

Zestaw zawiera:

Serum C-Firma rozjaśnia i ujędrnia;

Serum nawilżające B-Hydra zapewnia natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie;

Krem do twarzy Protini poprawia wygląd cery, teksturę i jędrność skóry;

Galaretka oczyszczająca Beste No. 9 usuwa makijaż i zanieczyszczenia;

Serum na noc T.L.C. Framboos zapewnia delikatne złuszczanie, aby poprawić wygląd i teksturę matowej, ziemistej skóry.

Autor: Drunk Elephant/ Materiały prasowe