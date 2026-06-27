Letni GLOW i skuteczna regeneracja. Jak pielęgnować wrażliwą skórę czasie wakacji?

Wakacje oficjalnie rozpoczęte. Już za chwilę czekają nas piękne widoki, spienione fale i błogi spokój blisko natury. Kochamy to! Eksperci wskazują jednak, że lato to dla naszej skóry – szczególnie tej wrażliwej i reaktywnej – prawdziwy survival. Podstawą jest zatem odpowiednio zaplanowana rutyna pielęgnacyjna. Czy istnieją składniki aktywne „must-have” dla delikatnej skóry na lato? Co warto spakować do kosmetyczki na letni wyjazd? Kosmetolodzy wskazują na moc tetraizopalmitynianu askorbylu, czyli nowoczesnej i stabilnej postaci witaminy C, która świetnie sprawdza się w przypadku cery wrażliwej.

Regeneracja i moc antyoksydacyjna

Tetraizopalmitynian askorbylu, określany w kosmetyce skrótem ATIP, to rozpuszczalna w tłuszczach postać witaminy C, która szczególnie dobrze sprawdza się w letniej pielęgnacji cery wrażliwej. Wykazuje dużą efektywność przy zachowaniu delikatności, dlatego jest cenionym składnikiem codziennej rutyny pielęgnacyjnej. – Tetraizopalmitynian askorbylu wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, pomaga redukować przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry i przywraca jej zdrowy blask. To szczególnie ważne latem – mówi Magdalena Słomnicka, kosmetolog, ekspert marki SOLVERX®. – Co więcej, ATIP skutecznie wspiera rozjaśnianie skóry, ponieważ ogranicza aktywność tyrozynazy – enzymu biorącego udział w produkcji melaniny. Dzięki temu już istniejące przebarwienia stają się mniej widoczne, a ryzyko pojawiania się nowych zmian pigmentacyjnych wyraźnie się zmniejsza. To jednak nie jedyne zalety tego składnika. Tetraizopalmitynian askorbylu wykazuje również działanie przeciwstarzeniowe – pobudza syntezę kolagenu i elastyny, poprawiając jędrność oraz elastyczność skóry, a także wygładzając drobne zmarszczki. Ta wielokierunkowość sprawia, że bez wątpienia zasługuje on na miejsce wśród najważniejszych składników wakacyjnej pielęgnacji. Tetraizopalmitynian askorbylu stanowi bazę linii SOLVERX® Sensitive Skin Tetra C – dodaje.

Eksperci podkreślają, że ATIP świetnie łączy się z kwasami powszechnie wykorzystywanymi w kosmetyce, takimi jak kwas ferulowy, traneksamowy oraz hialuronowy, które dodatkowo wzmacniają jego działanie i multiplikują pielęgnacyjne korzyści. Kwas traneksamowy pomaga ograniczać nadprodukcję melaniny, dzięki czemu skóra staje się jaśniejsza, a jej koloryt bardziej jednolity. Z kolei kwas ferulowy wspiera antyoksydacyjne właściwości witaminy C, natomiast kwas hialuronowy – odpowiada za odpowiedni poziom nawilżenia, dlatego jest szczególnie ważny w ciepłe dni, kiedy skóra często bywa nadmiernie przesuszona i pozbawiona komfortu.

Upragniony, letni GLOW

Latem pielęgnacja powinna oznaczać nie tylko skuteczność, ale także komfort stosowania i kojące odświeżenie. Must-have to także efekt GLOW, który jest niegasnącym trendem ostatnich sezonów. W wakacje kosmetolodzy stawiają na mgiełki. W tym okresie szczególnie dobrze sprawdzają się formuły oparte na antyoksydantach oraz składnikach wspierających komfort skóry. To szczególnie istotne, jeśli mówimy o cerze wrażliwej, narażonej na działanie promieniowania UV, wysokich temperatur i innych czynników zewnętrznych. – Tetraizopalmitynian askorbylu podany w formie mgiełki pomaga rozświetlić skórę, wyrównać jej koloryt i wspiera ochronę przed stresem oksydacyjnym, a przy tym przynosi upragniony efekt odświeżenia. Jeśli towarzyszą mu niacynamid i pantenol, zyskujemy dodatkowo wsparcie bariery hydrolipidowej, ukojenie i lepsze nawilżenie. To właśnie na takie letnie potrzeby odpowiada Mgiełka SOLVERX® Tetra C GLOW z linii Sensitive Skin – lekka mgiełka-serum, która łączy działanie pielęgnacyjne z wygodną, komfortową aplikacją, pozostawiając skórę odświeżoną i pełną naturalnego blasku – mówi Magdalena Słomnicka.

SOLVERX® serum do twarzy z Tetra C

LINIA Sensitive Skin

Serum skutecznie rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry, zmniejsza widoczność przebarwień. Zapewnia cerze blask i efekt wygładzenia. Wspiera naturalną barierę ochronną skóry i pozostawia na niej naturalny, świeży GLOW. Świetnie sprawdza się w przypadku skóry wrażliwej.

Tetraizopalmitynian askorbylu, nowoczesna, stabilna pochodna witaminy C widocznie poprawia koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia i nadaje cerze zdrowy, promienny wygląd.

Kwas ferulowy wzmacnia działanie antyoksydacyjne witaminy C i chroni skórę przed stresem oksydacyjnym.

Arbutyna wspiera proces redukcji przebarwień, pomagając stopniowo ujednolicić koloryt i zapobiegać powstawaniu nowych zmian pigmentacyjnych.

Kwas traneksamowy ogranicza nadmierną aktywność melaniny, przyczyniając się do jaśniejszego i bardziej jednolitego wyglądu skóry.

Kwas hialuronowy wiąże wodę w naskórku, wygładza skórę i poprawia jej elastyczność.

Inulina oraz alfa-glukan oligosacharyd wspierają naturalną równowagę mikrobiomu skóry, zwiększając jej odporność i ograniczając skłonność do podrażnień.

SOLVERX® rozświetlająca mgiełka-serum do twarzy Tetra C GLOW

LINIA Sensitive Skin

Ultralekka mgiełka-serum do twarzy przeznaczona do pielęgnacji skóry wrażliwej, pozbawionej blasku i narażonej na działanie czynników zewnętrznych. Formuła oparta na nowoczesnej, stabilnej formie witaminy C – Tetra C – pomaga przywrócić skórze promienny wygląd, wspiera wyrównanie kolorytu oraz poprawia komfort bez efektu obciążenia.

Delikatna forma mgiełki równomiernie otula skórę lekką warstwą pielęgnacyjną, pozostawiając ją odświeżoną, miękką i pełną naturalnego glow.

Zawiera: tetraizopalmitynian askorbylu, niacynamid i pantenol

Autor: SOLVERX/ Materiały prasowe