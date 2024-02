Mieszam z letnią wodą i nakładam na włosy. Efekty widać już po miesiącu. Włosy są gęstsze i lśniące. Domowa maseczka na wypadające i cienkie włosy

Dlaczego włosy wypadają?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wypadanie włosów to rzecz normalna. Średnio na głowie człowieka znajduje się 100-150 tys. włosów. Nie rosną one w jednakowym tempie i są w różnych fazach rozwoju. Naukowcy są zdanie, że cykl życia jednego włosa to około 4 lat. U zdrowego człowieka 10-15 proc włosów jest w stanie spoczynku i wypadnie. To całkowicie normalny proces. Problem pojawia się, gdy wypadających włosów jest więcej. Czynników odpowiadających za nadmierne wypadanie włosów jest wiele. Należą do nich między innymi zmiany hormonalne, nieodpowiednia dieta, stres, przemęczenie oraz niektóre schorzenia, jak choroby tarczycy. Włosy mogą wypadać także na skutek nieumiejętnej pielęgnacji i zbyt intensywnej stylizacji. Jeżeli borykasz się z problemem wypadających włosów to sprawdź domowe sposoby. Okazuje się, że wiele osób nie ma pojęcia, że naturalne maseczki oraz wcierki potrafią tak skutecznie zagęścić i wzmocnić włosy.

Mieszam te 2 składniki z wodą i nakładam na włosy. Już po miesiącu włosy są widocznie zagęszczone

Jednym z najlepszych składników domowych wcierek do włosów są droższe. To bogactwo witamin i minerałów dla włosów. Drożdże zawierają między innymi witamin z grupy B, selen, chrom, magnez, żelazo oraz, stymulujący porost włosów, fosfor. Wystarczy domowa wcierka z drożdży, a Twoje włosy się zagęszczą i będą lepiej rosły. Ja w swojej wcierce mieszam 1/4 kostki świeżych drożdży z 2 łyżkami jogurtu oraz letnią wodą. Wszystko porządnie ze sobą mieszam i delikatnie wmasowuje w skórę głowy. Pozostawiam na około 20 minut i spłukuję dokładnie wodą. Taka wcierka pobudza porost włosów i sprawia, że są one lśniące i miękkie. Stosuj ją raz w tygodniu, a już po miesiącu zobaczysz efekty.

