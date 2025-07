Mikrobiom pod lupą Urodomaniaczek: sekret na zdrową skórę według Pondi

Niewidzialna tarcza

Mikrobiom to złożony ekosystem mikroorganizmów – bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów – które naturalnie zamieszkują nasz organizm oraz skórę. Pełni on funkcję pierwszej linii ochrony – chroni ją przed patogenami i negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, a także wspiera naturalną barierę ochronną. Każdy z nas ma unikalny mikrobiom, który kształtowany jest przez dietę, styl życia, środowisko oraz nawyki pielęgnacyjne.

Zaburzony mikrobiom często mylony jest z „wrażliwością” skóry, ponieważ objawia się zaczerwienieniem, podrażnieniami, łuszczeniem, świądem, rumieniem czy nadreaktywnością na kosmetyki. W taki sposób cera często reaguje na agresywne oczyszczanie czy częste zmiany kosmetyków, co prowadzi do dalszego pogarszania się stanu zapalnego.

Pielęgnacja mikrobiom-friendly według Pondi

Aby mikrobiom prawidłowo funkcjonował, kluczowe jest utrzymanie kwaśnego pH skóry. Takie środowisko sprzyja korzystnym bakteriom i ogranicza rozwój patogenów. W pielęgnacji warto sięgać więc po produkty zawierające probiotyki, prebiotyki, postbiotyki oraz składniki fermentowane, które wspierają równowagę mikroflory. Takie składniki znajdziemy np. w piance do mycia twarzy SOLVERX, kremie prebiotycznym do twarzy Pure by Clochee czy serum z ceramidami, probiotykami BIOUP CERAMIDE. Jakie jeszcze produkty dostępne w Hebe poleca Kasia dowiecie się, oglądając nowy odcinek “Urodomaniaczek by hebe”.