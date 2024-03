Mikroigły na zmarszczki. Co to jest i dlaczego warto?

Niech fryzjer zamiast farbowania Twoim siwych odrostów zrobi to. Koleżanki oszaleją z zazdrości. Modna fryzura dla kobiet po 60-tce na wiosnę 2024

Plastry z mikroigłami to gorący trend, coraz mocniej widoczny również na naszym rodzimym podwórku. Płatki mają tworzyć na skórze “mikronakłucia”, aby zwiększyć skuteczność wchłaniania składników aktywnych, działających na konkretne potrzeby skóry. Na rynku dostępne są płatki działające na trądzik, czy tak jak w przypadku FAQ Swiss - na zmarszczki. Zamiast metalowych igieł, plastry wykorzystują rozpuszczalne "igiełki", które głęboko przenikają powierzchnię skóry.

Jak działają przeciwzmarszczkowe plastry FAQ z mikroigłami?

Podobnie jak znane nam np. płatki hydrożelowe, ich aplikacja jest bardzo prosta. Wystarczy delikatnie docisnąć płatek przeciwzmarszczkowy po naklejeniu (ok. 5-10 sekund), aby upewnić się, że ostre igiełki delikatnie przenikają powierzchnię skóry. Te małe nakłucia pobudzają organizm do rozkładania zewnętrznych elementów "igły". System TDS (Transdermal Delivery System), w które wyposażone są płatki przeciwzmarszczkowe FAQ Swiss, dostarcza składniki aktywne głęboko w skórę, za pomocą tych małych, rozpuszczających się igieł. Te następnie praktycznie bezboleśnie penetrują skórę, aby zapewnić 100% korzyści ze stosowanej formuły. Dzięki temu aktywne składniki mogą rozpocząć działanie dokładnie w obszarze skóry, na którym nam zależy.

Płatki do mikronakłuwania FAQ Swiss

FAQ™ Microneedling Anti-Wrinkle Hyaluronic Acid

Patches - na czoło

Przeciwzmarszczkowe plastry na czoło do mikronakłuwania FAQ działają, jak “wypełniacze” skóry, redukując widoczność zmarszczek mimicznych już nawet podczas jednej nocy. Każdy płatek pokryty jest 1,142 rozpuszczalnymi mikroigiełkami, które dostarczają skórze potężnej dawki kwasu hialuronowego - pomagając ujędrnić, wypełnić i wygładzić zmarszczki na czole. Płatek przyklejamy na noc, na czystą skórę.

FAQ™ Microneedling Anti-Wrinkle Hyaluronic Acid Patches - pod oczy

Plastry pod oczy od FAQ Swiss z mikroigiełkami to naturalna, nocna i nieinwazyjna alternatywa dla “wypełniaczy”. Plastry pokryte są aż 2,270 rozpuszczalnymi mikroigiełkami i działają na redukcję zmarszczek, cieni pod oczami oraz worków pod oczami. Przyklejamy je na noc, na oczyszczoną skórę, aby rano obudzić się z odświeżonym spojrzeniem i mniej widocznymi zmarszczkami.

Moc skoncentrowanych składników płatków FAQ

Głęboko nawilżający kompleks kwasu hialuronowego

To potężne połączenie 3 rodzajów kwasu hialuronowego utrzymuje zdrowie skóry, przywracając zbilansowane nawilżenie, aby poprawić teksturę i elastyczność, pozostawiając skórę jędrniejszą, gładszą i odżywioną.

Przeciwutleniacze sosny gęstokwiatowej

Znany także jako pinus densiflora, składnik ten stymuluje produkcję kolagenu w skórze, zwiększając jędrność, zmniejszając widoczność drobnych linii i zmarszczek oraz poprawiając ogólny ton skóry.

Przeciwzapalny korzeń Ku Shen

Znany także jako sophora flavescens, składnik ten łagodzi i uspokaja skórę, chroniąc ją jednocześnie przez stresem oksydacyjnym, którego przyczyną są wolne rodniki, aby pozostawić skórę wyglądającą zdrowo i młodo.

Nawilżający liść bylicy japońskiej

Ten silny ekstrakt zawiera naturalne środki utrzymujące wilgoć, które pomagają przyciągnąć i utrzymać nawilżenie w skórze, pozostawiając ją odżywioną i gładką. Znany także jako artemisia princeps.

Za co pokochasz płatki pod oczy i na czoło FAQ:

Potwierdzono klinicznie poprawę jędrności i elastyczności skóry po 2 tygodniach.

Potwierdzono klinicznie, zmniejszenie widoczności zmarszczek po zaledwie 2 tygodniach.

Dostarczanie 100% formuły głęboko w skórę.

100% składników pochodzenia naturalnego.

Wegańska i nietestowana na zwierzętach formuła.

Dla podbicia efektów mogą być stosowane z maską LED FAQ.

Rynek kosmetyków anti-aging kwitnie i w ostatnich latach rozwija się w zawrotnym tempie. Globalna branża stawiająca na produkty anti-aging w 2022 roku osiągnęła wartość 63,01 miliardów dolarów, a jak mówią prognozy, do 2030 roku wzrośnie aż do 106,65 miliarda dolarów. Co jeszcze ciekawsze, w tej chwili większość sprzedaży przypada na produkty przeciwzmarszczkowe. Zjawisko dodatkowo napędza naturalnie starzejące się społeczeństwo. Wzmożony popyt sprawia, że na rynku pojawia się coraz więcej marek i produktów obiecujących odzyskanie młodości. Jednak jednym z największych wyzwań dla konsumentów jest wybór tych rzeczywiście skutecznych, które nie tylko obiecują, ale także dostarczają oczekiwanych efektów.

