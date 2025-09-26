Miley Cyrus globalną twarzą marki Maybelline NY

Maybelline New York, marka numer jeden kosmetyków do makijażu, z dumą ogłasza współpracę z międzynarodową ikoną muzyki Miley Cyrus, która została globalną ambasadorką marki. Jej odważna reinterpretacja światowego hitu – jingla „Maybe it’s Maybelline” – otwiera nowy rozdział w historii marki. Od lat kojarzony z autentycznością i pewnością siebie, jingle wkracza w nowy rozdział – odmieniony przez niepowtarzalny głos i bezkompromisową energię Miley Cyrus.

„Pamiętam, jak śpiewałam jingle Maybelline jako dziecko, wyobrażając sobie, że to ja jestem na ekranie. Teraz to się stało rzeczywistością. Zinterpretowanie na nowo czegoś tak ikonicznego i nadanie temu mojego charakteru – to potężne i osobiste doświadczenie. Ta współpraca łączy dwie kluczowe części mnie samej. Nie da się oddzielić makijażu od muzyki. Muzyka to performance i szczerość – a makijaż potęguje oba te elementy. To sposób, w jaki opowiadam swoją prawdę bez wypowiadania słów. Maybelline NY podziela moje przekonanie, że makijaż powinien być ekspresyjny, stale się zmieniający. Współpraca z marką, która celebruje wartości, autentyczność i zabawę, jest dla mnie czymś naturalnym na tym etapie życia. Myślę, że ta kampania pokazuje, iż piękno jest płynne, pewność siebie może przyjmować milion różnych form, a wszystko, czego potrzebujesz, masz w sobie od zawsze” – mówi Miley Cyrus.

W kampanii, która przełamuje granice, łącząc nostalgię z odnową, Maybelline i Miley Cyrus wspólnie nadają pięknu nowy wymiar, celebrując kreatywną ekspresję. To początek nowej ery, w której muzyka i makijaż spotykają się, dając fanom świeży sposób wyrażania siebie i poczucia siły.

Witamy w nowej erze piękna. Może to jej urok. Może to Miley.

i Autor: Maybelline New York/ Materiały prasowe