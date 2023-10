Milka kampanią „Wielkie Smakowanie” zaprasza do poznania całego czekoladowego portfolio marki!

Ekspresowy sposób na wiązanie szalika. Tak to robią eleganckie kobiety po 50-tce. W ten sposób będzie wyglądał szykownie i nie będzie opinał szyi

Czekolady Milka to nie tylko produkty – to wyprawa przez krainę delikatności. W różnorodnym portfolio marki, na które składa się ponad 30 różnych wariantów smakowych, odnajdziemy wyjątkowe połączenia: od tych kuszących owocowym nadzieniem, przez intensywne akcenty orzechowe, aż po tradycyjną, delikatną czekoladę, która wręcz rozpływa się w ustach.

Czekolady Milka wyróżniają się jednak nie tylko dzięki zróżnicowanym wersjom smakowym. Oferta obejmuje także różnorodność w zakresie tekstur i rozmiarów. Marka oferuje dwa rozmiary tabliczek – standardowe oraz duże tabliczki MMMAX. To elastyczne podejście pozwala zaspokoić zarówno delikatne gusta, jak i apetyt na większą czekoladową ucztę. Milka MMMAX to także zupełnie inne doznania smakowe, dzięki większym kostkom o zupełnie innej strukturze oraz bogatym, niepowtarzalnym nadzieniu.

Celem rozpoczynającej się kampanii „Wielkie Smakowanie” jest zaproszenie konsumentów do odkrywania niezwykłego świata wspomnianej już delikatności, który Milka tworzy od 120 lat. Ideą przewodnią akcji jest zwiększenie świadomości na temat bogactwa wyboru produktów marki oraz zaproszenie do degustacji najróżniejszych wariantów czekolad. Marka zachęca do spróbowania nieznanych dotąd smaków oraz odnalezienia wśród nich swojego nowego faworyta.

O kampanii „Wielkie Smakowanie” będzie naprawdę głośno. Dedykowaną reklamę oraz inne materiały przygotowane przez markę w ramach kampanii będzie można zobaczyć w telewizji, digitalu, a także sklepach – dzięki materiałom POSM. W ramach współpracy z Marcinem Prokopem, wieloletnim partnerem marki, powstaną także dodatkowe materiały video przygotowane specjalnie na social media.

Ale to nie wszystko! W Manufakturze w Łodzi w dniach 1-20 września oraz w Złotych Tarasach w Warszawie w dniach 22-30 września stanie strefa Wielkiego Smakowania Milka. Przygotowane maszyny vendingowe pozwolą zainteresowanym wylosować czekolady z całego portfolio marki. Cała kampania potrwa do połowy listopada.

i Autor: Materiały prasowe Milka