Miłość od pierwszego koloru – walentynkowy must-have

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-03 15:20

Walentynki to idealny moment, by postawić na kolor, który robi wrażenie – i zostaje z Tobą na dłużej. Super Stay Matte Ink od Maybelline New York to pomadka, która nie boi się bliskości, długich roz.mów przy kawie ani spontanicznych planów po pracy. Jedna aplikacja wystarczy, by cieszyć się intensywnym kolorem nawet do 16 godzin.

Makijaż

i

Autor: Makijaż/ Materiały prasowe

Matowa pomadka w płynie doskonale wpisuje się w walentynkowy klimat – podkreśla usta, dodaje pewności siebie i pozwala skupić się na chwili, zamiast na poprawkach makijażu. Sprawdzi się zarówno podczas romantycznej kolacji, wieczoru z przyjaciółkami, jak i wtedy, gdy Walentynki świętujesz po swojemu.

Precyzyjny aplikator w kształcie strzałki ułatwia szybkie i dokładne nałożenie koloru – od środka górnej wargi aż po kąciki ust. Efekt? Intensywny, długotrwały mat, który wygląda perfekcyjnie przez cały dzień i wieczór.

Super Stay Matte Ink to także szeroka paleta nasyconych odcieni, idealnych na walentynkowe okazje – od klasycznych czerwieni, przez romantyczne róże, po subtelne nude. Każdy z nich pozwala wyrazić nastrój i styl, dokładnie tak, jak chcesz.

Za co ją pokochasz?

  •  Intensywny, nasycony kolor
  •  Modny, matowy efekt
  •  Trwałość nawet do 16 godzin*
  •  Precyzyjny aplikator w kształcie strzałki
  •  Bogata gama odcieni – idealna na walentynkowe looki
  •  Wegańska formuła

W te Walentynki postaw na makijaż, który zostaje na dłużej.

Maybelline

i

Autor: Maybelline/ Materiały prasowe
