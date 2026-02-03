Miłość od pierwszego koloru – walentynkowy must-have

Matowa pomadka w płynie doskonale wpisuje się w walentynkowy klimat – podkreśla usta, dodaje pewności siebie i pozwala skupić się na chwili, zamiast na poprawkach makijażu. Sprawdzi się zarówno podczas romantycznej kolacji, wieczoru z przyjaciółkami, jak i wtedy, gdy Walentynki świętujesz po swojemu.

Precyzyjny aplikator w kształcie strzałki ułatwia szybkie i dokładne nałożenie koloru – od środka górnej wargi aż po kąciki ust. Efekt? Intensywny, długotrwały mat, który wygląda perfekcyjnie przez cały dzień i wieczór.

Super Stay Matte Ink to także szeroka paleta nasyconych odcieni, idealnych na walentynkowe okazje – od klasycznych czerwieni, przez romantyczne róże, po subtelne nude. Każdy z nich pozwala wyrazić nastrój i styl, dokładnie tak, jak chcesz.

Za co ją pokochasz?

Intensywny, nasycony kolor

Modny, matowy efekt

Trwałość nawet do 16 godzin*

Precyzyjny aplikator w kształcie strzałki

Bogata gama odcieni – idealna na walentynkowe looki

Wegańska formuła

W te Walentynki postaw na makijaż, który zostaje na dłużej.

i Autor: Maybelline/ Materiały prasowe