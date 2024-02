Minimalizm w pielęgnacji. Od czego zacząć?

To najgorsza fryzura dla kobiet po 50-tce na ten sezon. Postarza o co najmniej 10 lat i masakrycznie niszczy włosy. Zamiast elegancji włosy staną się suche i połamane

Trendy pielęgnacja jest w tym roku szybka i skuteczna. A przy okazji bardzo bezpieczna, bo ograniczenie ilości produktów pomaga unikać stanów zapalnych czy alergii. Wielofunkcyjność to termin, który często łączy się minimalizmem. Pomaga ona oszczędzić czas, sprawia, że skóra jest promienna, pełna energii i nieobciążona warstwami produktów. Skutek uboczny tegotrendu – nasza łazienka zaczyna wyglądać bardziej estetycznie, a nasza kosmetyczka jest dużo lżejsza.

Kluczem do perfekcyjnego skinimalizmu jest dobranie produktu do typu i indywidualnych potrzeb skóry. Warto poświęcić na to trochę czasu, przyjrzeć się składnikom i formułom, także pod kątem przyjazności dla natury. Minimalistyczna pielęgnacja to świadome działanie, które dba także o planetę.

GWIAZDY SKINIMALIZMU

Dla cery odwodnionej i delikatnej - HADA LABO TOKYO REGENERATING Lotion Renew Intense Hydrator 64,99 zł/150 ml. Zawiera tylko najlepsze składniki, bez zbędnego obciążenia dla skóry. Ten silnie nawilżający lotion zawiera aż 7 rodzajów kwasu hialuronowego, które wnikają również w głębsze warstwy skóry. Dzięki temu zmarszczki stają się mniej widoczne, a skóra jest rozświetlona i wygładzona. Świetnie się sprawdza aplikowany zarówno pod jak i na makijaż.

Dla wrażliwców, alergików, osób borykających się z trądzikiem i AZS - BARWA Hipoalergiczna Naturalne Szare Mydło Hipoalergiczne Potasowe z ekstraktem z pszenicy 14,99 zł/480 ml. Bezzapachowe, wegańskie, przebadane dermatologicznie na grupie osób z AZS, nie zawiera barwników. Mydło jest oparte na formule minimalizującej wystąpienie alergii. Ze względu na zawartość kojącego i łagodzącego ekstraktu z pszenicy w składzie, świetnie sprawdzi się w pielęgnacji skóry szczególnie wrażliwej. To produkt, który w 97% składa się ze składników pochodzenia naturalnego. Może być stosowane do mycia rąk, ciała, włosów oraz skóry głowy, a także do usuwania plam i prania ubrań (polecane szczególnie dla alergików).Dla jędrnej, młodej skóry oraz zdrowych włosów i paznokci – Remé Kolagenowa Formuła Piękna, ok.90 zł/150 g (30 porcji). Tym razem Remé wprowadza dwa nowe limitowane smaki popularnej formuły: Caffè Latte o smaku waniliowym i Caffè Latte o smaku orzechowym. Otulające kompozycje smakowe idealnie wpisują się w atmosferę zimowej aury. W składzie obok VERISOLU B, witamin: A, B i C, biotyny, cynku, selenu, miedzi i manganu znajduje się kofeina - dla Caffè Latte o smaku orzechowym zawartość kofeiny w 1 porcji to 40 mg. Remé dba omłodość od wewnątrz, kompleksowo i przyjemnie.

CANNABOTECH Soothe Skin Balm 19,99 zł/50 ml (dostępne w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl) to prosty sposób na ukojenie wrażliwej, podrażnionej skóry twarzy i ciała. Dziękiprzełomowej formule M²CBD, która zawiera olej CBD i mieszankę grzybów funkcjonalnych, pomoże Twojej skórze stać się bardziej miękką, gładszą i odżywioną, nadając jej zdrowy i zrównoważony koloryt. Zawarty w Cannabotech Soothe Skin Balm olej CBD zawiera m.in. kwasy omega-3 oraz liczne witaminy i minerały. Doskonale nadaje się do pielęgnacji skóry wrażliwej ze względu na właściwości przeciwzapalne, łagodzące i nawilżające. Pomaga skórze zatrzymywać wilgoć, przez co przeciwdziała jej wysuszeniu. Grzyby funkcjonalne zawierają z kolei liczne związki bioaktywne, które mogą znacząco wpływać na zdrowie skóry, ograniczać podrażnienia i hamować procesy starzenia.

