Mistrzowska pielęgnacja stóp

Nivelazione® Silnie zmiękczająca sól z kwasami do kąpieli stóp

Została opracowana z myślą o skórze suchej, szorstkiej, bardzo zniszczonej, skłonnej do rogowacenia i powstawania odcisków. Natychmiast odświeża, nawilża i zmiękcza skórę, co potwierdza 100% badanych. Ponadto regeneruje ją, idealnie przygotowując stopy do dalszej pielęgnacji. Posiada w 100% wegańską formułę, w której zamknięto aż 96% składników pochodzenia naturalnego. Sól mineralna natychmiastowo oczyszcza i relaksuje. Kwasy AHA i BHA zmiękczają i wygładzają powierzchnię skóry. Mocznik intensywnie nawilża, wygładza i regeneruje. Z kolei ekstrakt z szałwii działa przeciwpotowo i antybakteryjnie. Sól idealnie przygotowuje stopy do dalszej pielęgnacji.

Nivelazione® Serum w piance zmiękczające do stóp

Specjalistyczne serum w piance posiada skoncentrowaną, w 100% wegańską formułę S.O.S, dzięki czemu pozwala na szybkie i skuteczne usunięcie niedoskonałości. Preparat doskonale sprawdzi się w przypadku zniszczonej i zrogowaciałej skóry stóp. 40% mocznika złuszcza i redukuje zgrubienia. Kwas hydroksylowy przywraca prawidłowy poziom nawilżenia, zmiękcza i regeneruje. Natomiast kompleks witamin odpowiada za intensywne odżywienie, odnowę naskórka. Aż 96% badanych* potwierdziło, że serum w piance natychmiast zmiękcza i wygładza. A 92% - przy regularnym stosowaniu usuwa zrogowacenia i regeneruje popękane pięty.