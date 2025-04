Legendarna kawiarnia otwiera sie w Lublinie

In The Spotlight! Poczuj się jak gwiazda filmowa z Armani beauty

Nowa kawiarnia Starbucks otworzy się w centrum Lublina, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 12. W lokalu o łącznej powierzchni 256m² na Gości będzie czekało 60 miejsc siedzących wewnątrz i 50 na zewnątrz. To idealne miejsce, by po spacerze wzdłuż deptaka lub zakupach w pobliskich sklepach zatrzymać się na chwilę odpoczynku i przyjemności.

Wiemy, że wiele osób czekało na ten moment, bo długo nie było nas w tym rejonie. My też nie mogliśmy się doczekać, by Starbucks pojawił się w Lublinie. To pierwsza nasza kawiarnia w województwie lubelskim, więc tym bardziej to otwarcie jest wyjątkowe – mówi Vedran Modrić, Regionalny Dyrektor Operacyjny Starbucks Polska.

W nowym miejscu na mapie Lublina Goście będą mogli delektować się kultowymi napojami marki, a aktualnie także wiosenną ofertą sezonową o smaku lawendy.

Nowoczesny wystrój i komfort

Lokal w zabytkowej kamienicy w centrum miasta zyskał teraz świeży wygląd, a w środku panuje atmosfera sprzyjająca wspólnemu spędzaniu czasu, którego Starbucks jest synonimem. Kawiarnia zajmuje aż 2 piętra.

Oprócz nowych otwarć w całej Polsce systematycznie remontowane są długo istniejące lokale, tak aby każdy z nich dostarczał tych samych wrażeń Gościom. W nowoczesnych, ale ciepłych i przytulnych wnętrzach, każdy Gość znajdzie coś dla siebie – a to dzięki możliwości praktycznie dowolnej personalizacji, która stanowi jeden z bardziej charakterystycznych wyróżników marki. Wolisz napój z alternatywą mleka krowiego, dodatkowy shot espresso, syropy smakowe, a może mocniejszy lub bardziej delikatny stopień palenia ziaren przewidzianych w wybranym napoju? Wszystko to możesz tutaj dostosować do swoich własnych preferencji, w większości bez dodatkowych opłat.

A już 2 kwietnia w pierwszej kawiarni Starbucks w województwie lubelskim na Gości czeka szereg atrakcji, a 600 pierwszych Gości otrzyma w prezencie wielorazowy kubek Starbucks (trzeba się spieszyć, bo oferta obowiązuje wyłącznie do wyczerpania zapasów!).

i Autor: materiały prasowe Starbucks