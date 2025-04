Co nowego na wiosnę? Modowe i wnętrzarskie inspiracje w TK Maxx!

In The Spotlight! Poczuj się jak gwiazda filmowa z Armani beauty

Wiosenna metamorfoza garderoby

Wraz z nadejściem wiosny, TK Maxx zaprasza do odkrycia palety radosnych kolorów i zwiewnych fasonów. W dziale mody damskiej królują delikatne błękity, pudrowe róże i słoneczne odcienie żółtego, które zdobią sukienki maxi z kwiatowymi wzorami, lekkie trencze w odcieniach beżu oraz lniane spodnie w stylu boho. Modne połączenia kolorystyczne, takie jak błękit z bielą, róż z szarością czy żółty z beżem, pozwolą stworzyć niepowtarzalne stylizacje. W tym sezonie szczególną popularnością cieszą się modele z naturalnych, przewiewnych tkanin, idealne na cieplejsze dni. Panowie z pewnością docenią szeroki wybór lekkich marynarek w kratę, koszul w pastelowych odcieniach oraz jeansów w stylu vintage, dostępnych w dziale mody męskiej. Mokasyny czy skórzane paski to tylko niektóre z modnych dodatków, które uzupełnią wiosenny look. W tym sezonie warto postawić na połączenie klasycznej elegancji z casualowym stylem, co doskonale odzwierciedla bogata oferta TK Maxx. W dziale obuwia królują wygodne sneakersy w pastelowych kolorach, espadryle oraz sandały na obcasie, idealne na każdą okazję. Wiosenne stylizacje warto uzupełnić o modne akcesoria, takie jak kapelusze, kolorowe apaszki, torebki w stylu boho oraz elegancką biżuterię i zegarki. Nie zapominamy o najmłodszych klientach TK Maxx, na których czeka szeroki wybór ubrań w żywych kolorach, z motywami zwierzęcymi i kwiatowymi, a także zabawki i akcesoria do pokoju dziecięcego. Wiosenna oferta dla dzieci to przede wszystkim wygodne, barwne ubrania z naturalnych tkanin, idealne do zabawy na świeżym powietrzu.

Powiew świeżości w domowych wnętrzach

A wiosenne odświeżenie wnętrz to przede wszystkim tekstylia w pastelowych kolorach, takie jak poduszki i koce, dostępne w dziale dla domu. Ale również dekoracje wielkanocne, wazony z kolorowego szkła, ceramiczne figurki oraz świece zapachowe, które wprowadzą do każdego domu powiew świeżości. W tym sezonie szczególną popularnością cieszą się naturalne materiały, takie jak kamień, drewno, len, które dodają wnętrzom przytulności i ciepła.

W TK Maxx zawsze coś nowego

Dzięki dostawom aż kilka razy w tygodniu, unikatowe perełki można upolować w TK Maxx podczas każdej wizyty w sklepie! TK Maxx to idealne miejsce dla tych, którzy szukają wyjątkowych i oryginalnych produktów w mistrzowskich cenach, a więc do 60% taniej*. Wiosna w TK Maxx to idealny moment, by na nowo odkryć swoje ulubione marki, jak również znaleźć zupełnie nowe skarby.

i Autor: materiały prasowe TK Maxx

i Autor: materiały prasowe TK Maxx

i Autor: materiały prasowe TK Maxx

i Autor: materiały prasowe TK Maxx