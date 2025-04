Świadoma moda w harmonii z naturą. Nowa kolekcja znanej marki

In The Spotlight! Poczuj się jak gwiazda filmowa z Armani beauty

SENSES AT EASE to ubrania stworzone z myślą o cyrkularności i minimalnym wpływie na środowisko. W kolekcji znaleźć można, między innymi, europejski len, certyfikowaną wiskozę LENZING™ ECOVERO™ oraz organiczną bawełnę. Każdy z tych materiałów został starannie dobrany, aby zapewnić komfort noszenia i trwałość, a także zminimalizować negatywny wpływ na ekosystem. Kroje zapewniają wygodę i swobodę ruchu, a stonowana paleta barw – beże, pastele i klasyczne odcienie ziemi – wprowadza naturalną harmonię do codziennej garderoby. W kolekcji dostępne są, między innymi, zwiewne sukienki, lniane komplety, bawełniane T-shirty i wiskozowe bluzki. Każdy element kolekcji to połączenie estetyki i funkcjonalności.

SENSES AT EASE to ważny projekt, ponieważ udowadnia, że moda i dbanie o środowisko mogą iść w parze. W świecie, który pędzi, ta kolekcja przypomina o spokoju, harmonii i bardziej świadomych wyborach. Do SENSE AT EASE wybrałam materiały, które są oddychające i przyjemne w dotyku, a przy tym mniej obciążają ekosystem, takie jak len europejski, bawełnę organiczną i certyfikowaną wiskozę od Lenzing – mówi Nuria Bordas, Head Designer, Sustainability w TATUUM.

W kampanii udział wzięły osoby zaangażowane w branżę modową i zrównoważony rozwój: Mariusz Jakubowski – model i student, Zuzanna Krzątała – aktywistka społeczna, autorka podcastu Call to Action!, Nuria Bordas – Head Designer Sustainability w TATUUM, Paweł Kapłon – CEO i właściciel marki, a także Ewa Polkowska oraz Ewelina Antonowicz – założycielki Sustainable Fashion Institute. Wszyscy zgodnie podkreślają, że moda odpowiedzialna to moda, która zostaje z nami na lata.

Zrównoważony rozwój w DNA marki

TATUUM od ponad 30 lat stawia na jakość i trwałość. W dobie fast fashion marka podkreśla wagę projektowania ubrań, które zostaną z klientami na lata. Ponad 75% odbiorców to lojalni klienci, co potwierdza, że świadome podejście do mody buduje silną społeczność.

Absolutnym fundamentem bycia odpowiedzialnym w modzie jest tworzenie jakościowych i ponadczasowych produktów. Tworzenie produktów trwałych odpowiada aż za co najmniej 40% koszyka działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W TATUUM przywiązujemy ogromną wagę do jakości – od tkanin i dodatków po precyzję wykonania. Moda ma być ponadczasowa, użytkowa, wygodna i autorska, by mogła towarzyszyć naszym klientom przez lata – mówi Paweł Kapłon, CEO i właściciel marki TATUUM.

Inicjatywy na rzecz długowieczności ubrań

TATUUM wprowadza program TATUUM LongLife+, oferujący wydłużoną gwarancję i naprawę ubrań dla lojalnych klientów. To rozwiązanie wspiera ideę mody cyrkularnej i pokazuje, że ubrania mogą służyć przez długie lata.

Dodatkowo marka powołuje fundację TATUUM LONGEVITY FOUNDATION, której celem jest wsparcie projektów edukacyjnych i innowacyjnych związanych z przedłużaniem cyklu życia odzieży. Fundacja planuje współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, aby rozwijać innowacje w zakresie świadomej mody.

Chcemy wyznaczać standardy dla polskiego rynku. Najpóźniej w ciągu trzech lat planujemy stać się marką numer jeden w Polsce, a także wiodącą marką europejską w kategorii marek odpowiedzialnych – dodaje Paweł Kapłon.

i Autor: materiały prasowe TATUUM

