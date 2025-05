Mixa Niacynamide Bright: 2 x pielęgnacja skóry z przebarwieniami. Naturalnie piękny odcień skóry

Przedstawiamy multifunkcyjny krem Niacynamide Bright, a także olejek na rozstępy Stretch Mark Oil.

Holistyczna pielęgnacja z 2 produktami

Przebarwienia to nie tylko aspekt wizualny. Zmiany w wyglądzie mogą sięgać znacznie głębiej niż kolejne warstwy skóry i odbijać się na samoocenie. Z tego powodu linia Mixa Niacynamide Bright pozwala na holistyczne podejście do problemu przebarwień, których wyeliminowanie może być widoczne nie tylko na skórze. Do tego dochodzi jeszcze kwestia zmatowienia. Faktem naukowym jest, że dobrze nawilżona skóra nie tylko wygląda na bardziej jędrną i gładką, ale także bardziej równomiernie odbija światło, wzmacniając naturalny blask. W rozwiązaniu tych problemów pomogą 2 produkty z gamy:

Multifunkcyjny krem Niacynamide Bright to nawilżający kosmetyk, który rozświetla skórę, ujednolica koloryt i zmniejsza widoczność przebarwień. Jego 9% formuła bazuje na trzech składnikach aktywnych:

Masło shea – wspiera odnowę komórkową, co wspomaga rozjaśnianie przebarwień. Jego nawilżające właściwości wygładzają skórę i pozwalają ją rozpromienić

Niacynamid – zapobiega przenikaniu melaniny na powierzchnię skóry, co przekłada się na redukcję przebarwień. Wzmacnia warstwę ochronną skóry i zatrzymać w niej wilgoć, co przekłada się na poprawę tekstury dając gładzą i bardziej odbijającą światło powierzchnię.

Witamina C* – pomaga hamować tyrozynazę, a więc enzym, który bierze udział w produkcji melaniny. Poprzez zmniejszenie produkcji melaniny, pomaga wyrównać koloryt skóry i rozjaśnić przebarwienia. Jako przeciwutleniacz neutralizuje wolne rodniki.

i Autor: materiały prasowe Mixa

Olejek na rozstępy Stretch Mark Oil to specjalistyczna formuła, która uelastycznia skórę i pozwala zmniejszyć rozstępy. Za działanie kosmetyku odpowiada 30% formuła bazująca na dwóch składnikach aktywnych:

Omega 6 – odżywia poprzez dostarczanie niezbędnych składników odżywczych bezpośrednio do komórek skóry. Pozwala to wzmocnić strukturę skóry od wewnątrz, czyniąc ją bardziej sprężystą i elastyczną.

Omega 9 – zapewnia głębokie nawilżenie i koi. Jego właściwości przeciwzapalne pozwalają złagodzić podrażnienia i zaczerwienienia, przyczyniając się do ujednolicenia kolorytu i tekstury skóry.

Każdy z kosmetyków z linii Mixa Niacynamide Bright dba o naturalnie piękny odcień skóry.

Nauka strojąca za odcieniem skóry

Odcień skóry, jej naturalny kolor, jest fascynującym przykładem ludzkiej różnorodności. U każdego jest on zdeterminowany przez rodzaj i ilość pigmentu zwanego melaniną. Jej dwie główne formy to: eumelanina odpowiedzialna za brązowe i czarne pigmenty i feomelanina odpowiadająca za czerwone i żółte pigmenty. Wypadkową tej mieszanki jest unikalny odcień każdego z nas. Wpływ na koloryt skóry mają jednak nie tylko geny. Ważnymi czynnikami są też: ekspozycja na słońce, wahania hormonalne czy zmiany zachodzące w ogranizmie wraz z wiekiem. Zmiany, które zachodzą nie są jednak całkiem poza naszą kontrolą. Francuska marka Mixa opracowała 4 formuły kosmetyków, które pozwalają odzyskać kontrolę nad kolorytem skóry. Klinicznie udowodniono, że zapewniają widoczne rezultaty: poprawiają blask, zapobiegają pojawieniu się nowych przebarwień i korygują ciemne plamy. Dodatkowo przeciwdziałają też pojawieniu się rozstępów.

i Autor: materiały prasowe Mixa

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.