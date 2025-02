Młodzieńczy wygląd bez wysiłku

Soczysty blask, nawilżenie oraz trawły kolor - to wszystko ma ta pomadka

Profesjonalna diagnoza skóry głowy już w wybranych salonach fryzjerskich. Dobierze profesjonalną pielęgnację do twoich indywidualnych potrzeb

Starzenie się to naturalny proces, który jest częścią naszego życia, ale ageLOC Tru Face Peptide Retinol Complex od Nu Skin® pomaga cieszyć się pięknem skóry i czuć się dobrze w każdym wieku. Dzięki badaniom naukowym i testom klinicznym opracowano innowacyjną formułę, która przeciwdziała powstawaniu zmarszczek, przebarwień i ciemnych plam, jednocześnie poprawiając elastyczność skóry. Pierwszą widoczną poprawę wyglądu skóry można zaobserwować już po tygodniu codziennego stosowania. Ponadto składniki łagodzące, takie jak estry z jojoby i 4-T-Butylcyclohexanol, zapewniają utrzymanie naturalnej bariery nawilżającej skóry i zmniejszają jej potencjalne wysuszenie.

AgeLOC Tru Face Peptide Retinol Complex zawiera zaawansowaną technologię peptydową, uznawaną za pierwszy klinicznie przetestowany peptyd przeciwstarzeniowy odkryty przy użyciu sztucznej inteligencji. To innowacyjne podejście do opracowywania produktu umożliwiło wytypowanie doskonałych składników, które optymalizują korzyści dla skóry, jakie pojawiają się dzięki stosowaniu ageLOC Tru Face Peptide Retinol Complex. Zawarty w tym produkcie peptyd przeciwstarzeniowy identyczny z naturalnym wzmacnia skuteczność retinolu, zapewniając doskonałe rezultaty pomimo delikatnej formuły. Dodatkowo, w składzie znajduje się silnie działające połączenie retinolu i estrów kwasu retinowego (Hydroxypinacolone Retinoate), które poprawia ogólny wygląd skóry. Widoczność zmarszczek i przebarwień ulega zmniejszeniu, a koloryt i elastyczność są zoptymalizowane.

Stosowanie nowego ageLOC Tru Face Peptide Retinol Complex można łatwo połączyć z dowolną regularną pielęgnacją. Po wieczornym oczyszczeniu skóry nałóż produkt na twarz i szyję. Następnie zaleca się nałożenie kremu nawilżającego, aby dodatkowo odżywić skórę. Produkt można również nakładać na grzbiety dłoni i dekolt. Dla jak najlepszej ochrony skóry zaleca się stosowanie filtrów przeciwsłonecznych następnego dnia rano w celu zmniejszenia potencjalnego uwrażliwienia spowodowanego ekspozycją na słońce i stosowaniem składników retinoidowych.

Trwające 8 tygodni wewnętrzne badanie kliniczne in vivo* wykazało, że w tym czasie można osiągnąć widoczne rezultaty. W badaniu odnotowano 20-procentową poprawę jędrności skóry już po jednym użyciu, 64-procentową poprawę elastyczności i 38-procentowe wzmocnienie bariery ochronnej skóry po 8 tygodniach codziennego stosowania.

Jako firma odpowiedzialnie podchodząca do wykorzystywania zasobów i dbania o planetę, Nu Skin® kładzie nacisk na stosowanie zrównoważonych praktyk przy opracowywaniu swoich produków. Opakowanie ageLOC Tru Face Peptide Retinol Complex jest wyposażone w nasadkę i dozownik z pompką dla wygody codziennego stosowania, a jego zewnętrzna część jest przystosowana do wymiennych wkładów zawierających produkt. Przy kolejnych zakupach klienci mogą kupować wyłącznie wkłady. Pomaga to Nu Skin® zmniejszyć roczną ilość odpadów opakowaniowych o 53%**. Ponadto wkład, z wyjątkiem wieczka, jest wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.

i Autor: materiały prasowe AgeLOC Tru Face Peptide Retinol Complex