Moc odświeżenia. Lekkie letnie mgiełki Life w Super-Pharm

Nowe zapachy Life są – dosłownie i w przenośni - lekkie, jak…. mgiełka. Pozostawiają na rozgrzanej skórze słońcem delikatny i długotrwały zapach. Warto mieć je pod ręką, bo dają uczucie odświeżenia i orzeźwienia. Do wyboru mamy cztery kompozycje zapachowe.

Life Vanilla Passion

Naked Vanilla -bogata i uwodzicielska kompozycja zapachowa łączy w sobie słodycz wanilii z pikantnymi i drzewnymi nutami, tworząc aromat, który jest zarówno elegancki, jak i apetyczny. Mgiełka łączy w sobie słodki, kuszący nutami karmelu i wanilii zapach, wraz z przełamanym pikantnym pieprzem, który dodaje charakteru i głębi. W sercu zapachu dominuje aksamitna wanilia, zmysłowy jaśmin i kremowy cashmeran, które nadają kompozycji elegancji Baza to zmysłowe połączenie piżma, bursztynu i drzewa sandałowego, które zapewniają trwałość i ciepło. To produkt, który bez obaw możesz stosować zarówno na ciało, jak i na włosy.

Nuty zapachowe:

Nuty głowy - Karmel, wanilia, pieprz

Nuty serca - Wanilia, jaśmin, cashmeran

Nuty bazy - Piżmo, bursztyn, drzewo sandałowe

Zalety mgiełki do ciała i włosów Naked Vanilla marki Life:

Zmysłowy zapach

Uwodzicielski aromat

Delikatny kwiatowy aromat

Długotrwały zapach

Świetnie odświeża przez cały dzień

i Autor: materiał prasowy Super-Pharm

Life Coconut Dream

Wyjątkowa kompozycja zapachowa łączy w sobie soczyste owoce i zmysłowe orientalne nuty, tworząc niepowtarzalny i uwodzicielski zapach, który towarzyszyć Ci będzie przez cały dzień! Mgiełka łączy w sobie świeże, a jednocześnie słodkie połączenie kokosa i brzoskwini, które wprowadza w tropikalny nastrój. Elegancki jaśmin, przeplatany delikatnymi kwiatowymi nutami, dodaje subtelności i elegancji. Bazą zapachu jest ciepła wanilia i piżmo, które otulają ciało miękkim i trwałym aromatem. Mgiełka marki Life jest idealna na każdą porę dnia i nocy. To produkt, który bez obaw możesz stosować zarówno na ciało, jak i na włosy.

Nuty zapachowe:

Nuty głowy - Kokos i brzoskwinia

Nuty serca - Jaśmin i kwiaty

Nuty bazy - Wanilia i piżmo

Zalety mgiełki do ciała i włosów Coconut Mist marki Life:

Egzotyczny zapach

Przytulna baza

Długotrwały

Odświeża skórę

Pozwala Ci czuć się pięknie cały dzień

i Autor: materiał prasowy Super-Pharm

Life Marshmallow Clouds

Urocza i kusząca kompozycja zapachowa łączy w sobie delikatne nuty kwiatów z kremowymi akcentami słodyczy, tworząc aromat, który otula jak miękka chmurka. Zapach tworzą soczyste nuty brzoskwini, lilii i jaśminu, które wprowadzają świeżość i elegancję do Twoich codziennych stylizacji. Serce zapachu to prawdziwa uczta dla zmysłów – maślany, mleczny aromat przeplata się z delikatnymi piankami marshmallow, tworząc kremowy i ciepły akord. Baza kompozycji to zmysłowa wanilia, karmel i piżmo, które nadają zapachowi trwałość i głębię. Jeśli uwielbiasz słodkie nuty, mgiełka marki Life jest zdecydowanie dla Ciebie! To produkt, który bez obaw możesz stosować zarówno na ciało, jak i na włosy.

Nuty zapachowe:

Nuty głowy - Brzoskwinia, lilia, jaśmin

Nuty serca - Maślany, mleczny, pianki marshmallow

Nuty bazy - Wanilia, karmel, piżmo

Zalety mgiełki do ciała i włosów Marshmallow Cloud marki Life:

Słodki i kuszący zapach

Delikatny i subtelny

Zapewnia zmysłowe wykończenie

Zapewnia długotrwały zapach

i Autor: materiał prasowy Super-Pharm

Life Fruity Kiss

Wyjątkowa kompozycja zapachowa łączy w sobie soczyste owoce i delikatne kwiaty, tworząc harmonijny i uwodzicielski aromat, który otuli Cię przez cały dzień. Mgiełka łączy w sobie energetyzujące nuty bergamotki i owoców cytrusowych, które dodają świeżości i lekkości. W sercu zapachu kwitną kwiaty, z dominującą magnolią, które nadają kompozycji kobiecego i eleganckiego charakteru. Baza zapachu to ciepła wanilia, zmysłowe piżmo i subtelne nuty drzewne, które zapewniają trwałość i głębię. Mgiełka marki Life jest idealna na każdą porę dnia i nocy. To produkt, który bez obaw możesz stosować zarówno na ciało, jak i na włosy.

Nuty zapachowe:

Nuty głowy - Bergamotka, owoce cytrusowe

Nuty serca - Kwiaty, magnolia

Nuty bazy - Piżmo, wanilia, nuty drzewne

Zalety mgiełki do ciała i włosów Victorkiss marki Life:

Świeży i orzeźwiający zapach

Dodający energii na cały dzień

Podkreślający kobiecą delikatność

Nadaje zmysłowe wykończenie

Świetnie odświeża przez cały dzień

i Autor: materiał prasowy Super-Pharm