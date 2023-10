Moc witamin i minerałów prosto z sadu .Zielone jabłuszko w domowym SPA

Co najmocniej kojarzy nam się ze złotą, długo oczekiwaną jesienią? Szum drzew, kasztanowe mini-rzeźby, mieniące się refleksy ciepłego jeszcze słońca i… pyszne jabłko. To niekwestionowany król jesiennego sadu. Jednak okazuje się, że ten soczysty owoc zachwyca nie tylko romantyków, ale także… kosmetologów. Nic dziwnego! Czy wiesz, że zielone jabłuszko stanowi prawdziwe bogactwo soli mineralnych i witamin, dzięki czemu świetnie sprawdza się domowym SPA dla cała i włosów? Poznaj kilka faktów na temat jabłka w kosmetyce.

Moc witamin dla ciała i włosów

Owoce to prawdziwa eksplozja witamin. To wiedzą nawet maluchy… ale nie każdy z nas ma świadomość, że akurat jabłka zawierają kompozycję minerałów i witamin (A, C, E, K, PP oraz te z grupy B), która świetnie sprawdza się w sektorze beauty – a ściślej mówiąc, w domowym SPA. Przykłady? Proszę bardzo.

Witamina A zawarta w jabłku sprzyja pielęgnacji przeciwstarzeniowej, a także pomaga odblokowywać pory i normalizuje skórę, ograniczając wydzielanie sebum. Witamina C to najbardziej chyba znany i doceniany antyoksydant, który usuwa wolne rodniki przeciwdziałając fotostarzeniu. Ponadto, zapobiega utlenianiu sebum, czyli przeciwdziała powstawaniu zaskórników. Jeśli dodamy do tego fakt, że poprawia elastyczność skóry i rozjaśnia przebarwienia, mamy składnik, na punkcie którego (zupełnie słusznie) oszalał świat beauty. Witamina C to prawdziwy skarb zawarty właśnie w… jabłku.

– Kluczem do osiągnięcia efektu zdrowej skóry i pięknych włosów jest wybór odpowiednich komponentów, które efektywnie wspierają naturalne procesy ochronne naszego organizmu. W codziennym pielęgnacyjnym rytuale domowego SPA świetnie sprawdzają się kosmetyki zawierające witaminy i mikroelementy – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki BAŚKA. – Warto zwrócić uwagę, że bardzo cennymi dla skóry komponentami są antyoksydanty pochodzące z ekstraktów owocowych, np. jabłkowych. Znajdziemy je m.in. w Jabłuszkowym żelu pod prysznic BAŚKA – dodaje.

Bezcenne minerały

Jakie minerały zwiera ekstrakt z jabłka? Eksperci wskazują na fosfor, potas, krzem, wapń i żelazo, choć to nie jest jeszcze koniec listy cennych składników. Czy wiesz, że krzem uczestniczy w biosyntezie kolagenu, przyśpiesza gojenie i wzmacnia włosy? Wapń z kolei wspomaga działanie witaminy C w syntezie włókien kolagenowych, wspiera utrzymanie elastyczności skóry i regeneruje. Żelazo także efektywnie wspomaga procesy regeneracyjne skóry i wzmacnia włosy. Wniosek: warto włączyć produkty z minerałami do codziennego rytuału pielęgnacyjnego dla skóry i włosów.

Jesień to czas, kiedy jeszcze bardziej potrzebujemy regeneracji, nawilżenia i relaksu w domowym SPA. Nasza skóra i włosy po letnich szaleństwach wymagają kompleksowego wsparcia, by mogły odzyskać piękny i zdrowy wygląd. Kosmetolodzy podpowiadają, że kluczem do efektywności jesiennej pielęgnacji może (i powinno) być zielone jabłuszko, które – oprócz bogactwa witamin i minerałów – zachwyca zapachem prosto z jesiennego sadu.

Jabłuszkowy szampon do skóry głowy i włosów BAŚKA

Szampon do włosów cienkich, o zachwycającym zapachu zielonego jabłuszka. Łagodnie myje i pielęgnuje skórę głowy. Formuła stworzona w oparciu o równowagę PEH wykorzystuje proteiny (ekstrakt z kiełków pszenicy) oraz humektanty (glicerynę), które pielęgnują włosy i skórę głowy, zapewniając właściwy poziom nawilżenia oraz odżywienia. Składniki te dodatkowo wpływają na efekt uniesienia włosów u nasady, dzięki czemu fryzura zyskuje lekkość i objętość.

i Autor: Materiały prasowe Baśka

Jabłuszkowe mydło w płynie do rąk BAŚKA

Mydło w płynie o zapachu zielonego jabłuszka. Skutecznie oczyszcza skórę dłoni. Formuła wzbogacona glieryną zapewni jej odpowiednią pielęgnację. Soczysty zapach jabłek poprawi nastrój, przywiedzie wspomnienia wakacji i zbieranych jabłek w sadzie.

i Autor: Materiały prasowe Baśka

Żel pod prysznic BAŚKA jabłuszkowy

Żel pod prysznic o świeżym zapachu zielonych, soczystych jabłek, który łagodnie myje i pielęgnuje skórę. Formuła bazująca na ekstrakcie z jabłka, który jest bogactwem soli mineralnych i witamin, dzięki czemu wykazuje działanie nawilżające, antyoksdacyjne i wygładzające. Jego właściwości wzmacnia kwas mlekowy, korzystnie wpływający na łagodzenie podrażnień i elastyczność skóry. Gęsta konsystencja otula skórę i przywodzi na myśl soczyste owoce z pobliskiego sadu.

i Autor: Materiały prasowe Baśka