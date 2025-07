Moda gra na festiwalach pierwsze skrzypce – 72 proc. ich uczestników dba o styl

W tym roku Allegro przygotowało coś specjalnego dla fanów muzyki i mody. Platforma stworzyła limitowaną kolekcję koszulek we współpracy z braćmi Kacperczyk oraz Pauliną Przybysz.

Wygoda, styl pokolenia, stylizacje „last minute”

Festiwalowicze cenią sobie przede wszystkim komfort – to właśnie styl określany jako „wygodny” był najczęściej wskazywany przez respondentów (32 proc.), a zaraz za nim uplasowały się sportowy/streetwear (11 proc.) oraz zgodny z aktualnymi trendami (10 proc.). Wśród najmłodszej badanej grupy (16-24), zauważalny jest także powrót do estetyki lat 2000, czyli tzw. Y2K (wskazywany na trzecim miejscu). Z kolei osoby w wieku 35–49 lat większym uznaniem darzą styl rockowy i grunge’owy – wybierał go co 10. respondent.

Mimo że wygląd na festiwalu ma znaczenie dla większości uczestników, dominują stylizacje przygotowywane na ostatnią chwilę lub zaledwie kilka dni wcześniej – łącznie aż 71 proc. respondentów wskazało te dwa warianty. Stylizacje planowane z większym wyprzedzeniem są znacznie rzadsze: tylko 11 proc. przygotowuje je z kilkutygodniowym, a 3 proc. z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Co ciekawe, najwcześniej swoje stylizacje przygotowują najmłodsi - wśród osób do 24. roku życia częściej niż w innych grupach wiekowych pojawia się przygotowanie z kilkutygodniowym wyprzedzeniem (20 proc.). Inspiracje do stylizacji najczęściej pochodzą z mediów społecznościowych (24 proc.) i zdjęć z innych festiwali (23 proc.) – szczególnie wśród kobiet (28 proc. i 25 proc.) oraz osób do 24. roku życia (42 proc. i 20 proc.). Co piąty respondent szuka pomysłów w sklepach odzieżowych, a 18 proc. – wśród znajomych i bliskich.

Wygodne buty, t-shirty z nadrukami i okulary przeciwsłoneczne

Festiwalowe stylizacje zdominowane są przez elementy, które łączą praktyczność z modą: wygodne buty sportowe (39 proc.), t-shirty z nadrukami (35 proc.), okulary przeciwsłoneczne (31 proc.) oraz jeansowe szorty (17 proc.). Uzupełniają je takie dodatki, jak ubrania "na cebulkę" (15 proc.), błyszczące dodatki, brokat i cekiny (11 proc.), neonowe i odblaskowe elementy (8 proc.), kapelusz lub bucket hat (8 proc.) oraz kowbojki, botki lub kalosze (8 proc.). Blisko co trzecia osoba miała okazję sięgnąć po ubrania z limitowanych kolekcji (32 proc.) lub tych tworzonych we współpracy z artystami czy wydarzeniami (33 proc.). Co ciekawe, jest to raczej domena mężczyzn niż kobiet (blisko 35 proc. vs 31 proc.), a popularność tego typu ubrań jest większa wśród młodszych grup wiekowych. Równie ważnym elementem stylizacji co ubrania, szczególnie wśród osób do 24. roku życia (35 proc.), jest kolorowy makijaż.

Artyści muzyczni jako projektanci mody na Allegro

W odpowiedzi na te trendy platforma Allegro stworzyła dedykowaną kolekcję ubrań we współpracy z braćmi Kacperczyk oraz Pauliną Przybysz. Artyści zaprojektowali 2 limitowane t-shirty, które nie tylko łączą świat muzyki z modą, dając wyraz wolności, kreatywności i artystycznej duszy, ale także odpowiadają na oczekiwania festiwalowiczów, którzy stawiają przede wszystkim na wygodę. Z danych platformy wynika, że już co 3. osoba jest zainteresowana ubraniami tworzonymi przez popularnych artystów. Limitowana kolekcja dostępna będzie w drugiej połowie lipca wyłącznie na Allegro.

O współpracy z Allegro i inspiracjach opowiadają artyści:

Koszulka zaprasza do słuchania mojego utworu „Whiplash” — piosenki, która igra z poczuciem czasu: w muzyce, w relacji, w życiu. To "współczesna poezja", w której metaforami są anglicyzmy z języka festiwalowego. Cytat, będący centrum koszulki, stanowi backstage emocji wspomnianego utworu. Moda? Dla mnie to przedłużenie komunikatu — możesz powiedzieć coś ważnego, zanim jeszcze otworzysz usta.

Paulina Przybysz Nasza największą inspiracją są fani – to dzięki nim w naturalny sposób w naszych głowach powstało hasło „WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK”, a wspólnie stworzony merch jest na to najlepszym dowodem.

Bracia Kacperczyk

Festiwalowa stylizacja zaczyna się w e-commerce

Większość festiwalowiczów kompletuje swoje stylizacje i akcesoria w przestrzeni online - najczęściej w sklepach internetowych (26 proc.) oraz na platformach sprzedażowych (25 proc.). Niemal co trzecia ankietowana osoba wciąż wybiera sklepy stacjonarne (27 proc.). Moda na vintage nadal ma się dobrze – blisko co czwarty respondent korzysta z ogłoszeń w serwisach z drugiej ręki, a 16% odwiedza stacjonarne second-handy.

Podobny trend widoczny jest przy zakupie kosmetyków – łącznie 61 proc. osób sięga po nie w drogeriach online (33 proc.) i na platformach sprzedażowych (28 proc.). Kobiety preferują sklepy stacjonarne, ale mężczyźni korzystają z kanałów zakupowych bardziej równomiernie.

Allegro odpowiada na te potrzeby, oferując szybki i szeroki wybór do stylowych ubrań oraz jakościowych kosmetyków, co ułatwia przygotowania do festiwalu i pozwala skupić się na dobrej zabawie.

i Autor: materiały prasowe Allegro