Moda, która łączy pokolenia. Takiej kolekcji nikt się nie spodziewał

Styl TATUUM – połączenie klasyki z nowoczesnością

TATUUM to marka dla świadomych kobiet, które cenią wysoką jakość, komfort i ponadczasowy design. Każda kolekcja łączy klasyczną estetykę z nowoczesnym luzem, co sprawia, że ubrania pozostają modne przez wiele sezonów. Nowa linia inspirowana Pszczółką Mają wpisuje się w tę filozofię, oferując stylowe, trwałe i pełne wdzięku elementy garderoby.

Pszczółka Maja w świecie mody

Nowa kolekcja to połączenie klasycznych fasonów z delikatnymi, inspirowanymi naturą detalami. Wspólna garderoba dla matki i córki łączy dziewczęcą lekkość, miejski luz i kobiecą elegancję. Znajdziemy w niej zarówno casualowe elementy, jak i bardziej eleganckie propozycje.

„TATUUM x PSZCZÓŁKA MAJA to kolekcja inspirowana naturą, lekkością i nostalgią. To niezwykła podróż do świata, w którym moda spotyka się z beztroską dzieciństwa. Inspiracją do jej stworzenia stała się kultowa Pszczółka Maja – symbol radości, wolności i bliskości z naturą. To kolekcja z nutą przygody, energii, koloru, luzu. Ubrania, które dają nam poczucie swobody, a przede wszystkim pozwalają wyrazić siebie” – mówi projektantka kolekcji, Milena Madej.

Ikony kolekcji – elegancja w letnim wydaniu

Kolekcja powstała z myślą o kobietach, które poszukują wysokiej jakości materiałów oraz wygody. Dominują tu len, bawełna i wiskoza, które zapewniają przewiewność i przyjemność noszenia. Projekty łączą nostalgiczne nawiązania do dzieciństwa z nowoczesnym podejściem do mody, oferując ubrania o dopracowanych krojach i doskonałym dopasowaniu.

Dla kobiet, które cenią styl i bliskość

Wiosenna kolekcja inspirowana Pszczółką Mają to propozycja dla kobiet, które celebrują modę poprzez budowanie więzi – z córkami, przyjaciółkami czy bliskimi. To stylowa odpowiedź na potrzeby tych, które poszukują ponadczasowych, eleganckich i komfortowych ubrań.

Dostępność kolekcji

Nowa linia TATUUM będzie dostępna od 22 kwietnia 2025 w salonach marki oraz online na WWW.TATUUM.COM. Odkryj modę, która łączy pokolenia i pozwala na wyjątkowe modowe doświadczenia!

i Autor: materiały prasowe „TATUUM x PSZCZÓŁKA MAJA

