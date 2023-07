i Autor: SHUTTERSTOCK dziewczyna jesień rude długie włosy

Moda na jesień 2023. Przywitaj sezon przejściowy z genialnymi total lookami

Jesień w modzie to czas klasycznych kolorów i dobrych jakościowo tkanin. Jesienią cenimy sobie wygodę połączoną z niebanalnymi rozwiązaniami. Marka Vistula w swojej kolekcji na porę przejściową przygotowała wyjątkowe stylizacje. To elegancki miks klasycznych stylizacji z nutą modowej awangardy. To użytkowe, a zarazem odważne i oryginalne zestawienia. Moda na jesień 2023 z marką Vistula.