Latem pożegnaj niechciane włoski. Przełomowa technologia w depilacji

Fotodepilacja to nic innego jak wykorzystanie technologii światła laserowego. Opiera się ona na produkcji szerokiego spektrum niespójnych fal świetlnych, które stopniowo ograniczają odrastanie włosków, poprzez regularne podgrzewanie mieszków włosowych. Marki FOREO nikomu przedstawiać nie trzeba. To światowy gigant, który raz na zawsze odmienił pielęgnację. Sprawił, że w domowym zaciszu możemy cieszyć się z zabiegów pielęgnacyjnych, które pomogą nam utrzymać skórę w dobrej kondycji. FOREO udowodniło, że świat beauty i świat technologii są teraz sobie bliższe niż kiedykolwiek. Co ważne, wszystkie urządzania FOREO są bezpieczne w użyciu i sprawdza się nawet u osób bardzo początkujących.

Depilator FOREO PEACH 2 to najszybsza, najprostsza, najbardziej skuteczna i długoterminowa metoda usuwania niepożądanych włosów. Opracowany tak aby zapewniać jeszcze więcej mocy za pomocą większego okna zabiegowego i szybszym pulsacjom światła w porównaniu z innymi urządzeniami IPL na rynku. Zawiera także wbudowany system chłodzący skórę, aby zapewnić komfortową i bezbolesną depilację włosów. Zapomnij o maszynkach, ponieważ życie jest zbyt krótkie, aby golić się każdego dnia.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Co wyróżnia FOREO PEACH 2?

Przełomowa technologia IPL - Niezrównana moc i szybkie pulsacje hamujące wzrost mieszków włosowych.

Bardzo duże okienko zabiegu - 3-krotnie szybszy od konkurencji. Pokrycie 3-krotnie większego obszaru to szybsze zabiegi na całe ciało.

System chłodzący skórę 360° - Podczas zabiegu chłodzi skórę powietrzem, co oferuje najbardziej komfortowy zabieg depilacji IPL.

Masaż T-Sonic™ - Tymczasowo rozszerza pory, aby pulsujące światło mogło łatwiej dotrzeć do mieszków włosowych.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Jak zadbać o skórę po depilacji?

Regularny masaż i złuszczenia martwego naskórka sprawi, że nasze skóra stanie się wyraźnie gładsza i napięta. Marka FOREO przygotowała innowacyjne urządzenie do pielęgnacji ciała. To nowa odsłona ich kultowej szczoteczki LUNA, tym razem w wersji BODY, czyli do ciała. LUNA™ 4 body wykorzystuje pulsacje T-Sonic™ i niesamowicie miękkie silikonowe wypustki, aby usunąć zanieczyszczenia osadzone głęboko w porach. Udowodniono klinicznie, że szczoteczka pozbywa się do 99% zanieczyszczeń, sebum i jest 35 razy bardziej higieniczna niż urządzenia z nylonowym włosiem. Dostępna w 3 luksusowych kolorach - Peach Perfect, Evergreen, Lavender - i wyposażona w wygodny sznurek do powieszenia, ta w 100% wodoodporna szczoteczka do ciała będzie idealnym rozwiązaniem pod prysznic lub w wannie. Szczoteczka pomoże wygładzić skórę i zapobiec wrastającym włoskom po goleniu, z którymi zmaga się wiele osób. Ponadto, dzięki pulsacjom T-Sonic™ o 8 regulowanych intensywnościach, LUNA™ 4 body złuszcza i usuwa martwy naskórek i zanieczyszczenia, zmniejsza cellulit oraz poprawia wchłanianie kremów i balsamów. Wspomaga też stymulację mikrokrążenia i drenażu limfatycznego, rozluźnia punkty napięcia mięśniowego oraz usuwa toksyny z tkanek. Miękka jak gąbka szczotka do ciała od FOREO, dzięki specjalnej, wyginającej się konstrukcji idealnie dopasowuje się do kształtu każdego ciała, sprawiając, że dbanie o skórę jeszcze nigdy nie było tak przyjemne i łatwe!