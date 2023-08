Moda na jesień i zimę. Autoekspresja, personalizacja, swoboda i nostalgia.

Motywy przewodnie kolekcji to swoboda, nostalgia, personalizacja, eskapizm i zuchwałość łączenia stylów. Oddając hołd personalizacji i upcyklingowi, Levi’s wykorzystuje zabiegi takie jak obróbka denimu, przemyślane naprawy i zdobienia – a wszystko to z miłości do rzemiosła i niedoskonałości ręcznego wykonania. Te unikalne elementy umożliwiają odbiorcom marki na łączenie stylów, aby odzwierciedlić ich własny, unikalny look.

Będąc marką obecną ponad sto lat w popkulturze, Levi's® posiada ogromną bibliotekę archiwów, w których można znaleźć przykłady tego, jak młodzi ludzie na całym świecie używali produktów Levi’s by móc bardziej wyrazić siebie. Archiwa te są nieocenionym źródłem odniesień do przeszłości, które dają możliwość reinterpretacji na przyszłość. Obróbka surowego denimu z lat 70-ch, prep z lat 80-tych, luźne sylwetki z lat 90-ch oraz funkcjonalność z lat 00-ch płynnie przeplatają się w kolekcji - która dodatkowo wykorzystuje szeroką gamę kolorów występujących w naturze - od krzykliwych i żywych po stonowane i neutralne tak aby dostosować się do pór roku.

Archiwa Levi's® odzwierciedlają również momenty z historii modelu 501®, czyli jednej z nieprzemijających ikon światowego stylu. To model, który w tym roku obchodzi 150. rocznicę swojego powstania. Każdy aktualny trend odnosi się do przeszłości i te właśnie związki w odważny sposób przedstawione są w szerokiej gamie modeli 501®. Kolekcja jesień zima 2023 z miłością celebruje i na nowo prezentuje to dziedzictwo udowadniając, że rodzina 501® jest najlepszym środkiem do wyrażania siebie.

Kolekcja damska

Kolekcja damska płynnie łączy nostalgiczne odniesienia do przeszłości, tworząc spójną, ale ekscytującą kolekcję, dzięki której każda kobieta ma jeszcze większe możliwości wyrażania siebie. Personalizacja, przypinki, hafty, naprawa czy upcykling były ważną formą autoekspresji w latach 70-ch. Lata 80. w stylu preppy wykorzystywały denim jako swobodną przeciwwagę dla raczej dopasowanego stylu. Lata 90. to połączenie luźnych dżinsów i bardziej swobodnego podejścia do stylu preppy. W latach 00. natomiast kluczowymi trendami stały się niski stan i bardziej dopasowana góra.

Nawiązania do tych trendów zobaczymy w m.in. w jeasnowych produktach Levi’s®: szortach 501® '90s czy jeansach 501® '90s. Dla kobiet szukających wygodnych spodni skinny idealny będzie model Lot 300 oraz model 721 z wysokim stanem. Jeśli chodzi o średni stan, modele z rodziny Middy są dostępne z w opcji z różnymi krojami nogawek, w tym z klasyczną prostą nogawką i w stylu ankle. Ribcage Wide Leg i Ribcage Full Length to idealne połączenie autentycznego charakteru Levi's® i nowoczesnego kroju z wysokim stanem.

Jesienią w kolekcji damskiej zobaczymy również klasyczne okrycia wierzchnie Levi’s® w nasyconych kolorach, koszule jeansowe Iconic Western Shirt, kurtki Trucker Jacket - również w opcji z podszytym kożuszkiem w stylu sherpa.

„Czerpiąc inspirację z nostalgicznych trendów z przeszłości i naprawdę niezwykłych archiwów Levi's®, kolekcja jesień zima 2023 podkreśla autentyczną ekspresję siebie. Nie ma szablonu określającego, jak ludzie powinni nosić odzież Levi's®," mówi Jill Guenza, Global VP of Women’s Design w Levi Strauss & Co.

Kolekcja męska

W kolekcji jesień zima 2023 dla mężczyzn zobaczymy kroje, tkaniny i detale z minionych epok, które pozwalają na tworzenie swobodnych niewymagających wysiłku stylizacji. Niezależnie od tego, czy inspirują ich neutralne kolory ziemi i stonowane jaskrawości, stylizacje funkcjonalne czy luźniejsze kroje, mężczyźni zyskali większą niż kiedykolwiek swobodę wyrażania siebie.

Levi’s® 501® Original pozostaje podstawowym modelem spodni w kolekcji dla mężczyzn, tuż obok natomiast model 568™ Stay Loose. Linia spodni obejmują szeroką gamę kolorów i tkanin, od XX Chino Standard ze sztruksu i bawełny twill po 501® '54 w powlekanej, skóropodobnej atramentowej czerni.

Góry dostępne będą w szerokim wyborze tkanin, kolorów i krojów oraz stworzone tak aby nosić je warstwowo. W kolekcji zobaczymy m.in. koszulki i polary z grafikami z logo (od mini logo Batwing po nowe logo Headline) koszule Jackson Workers z flaneli w kratę i solidnego sztruksu oraz kurtki Trucker Jacket w nowym, luźnym kroju. Swobodę w linii męskiej znajdziemy także w kurtkach i bluzach z kapturem wykonanych z materiału sherpa czy w puchowych kamizelkach.

Kolekcję uzupełniają akcesoria m.in: czapki i buckety z logo, plecaki dla obu płci czy małe torebki crossbody.

„Chcąc uchwycić coraz bardziej zacierające się granice w modzie, wszystkie elementy tej kolekcji mają autentyczny wygląd i styl,” mówi Janine Chilton-Faust, Global VP of Men's Design w Levi Strauss & Co. „Naszym celem było wykorzystanie niektórych z naszych ulubionych trendów i krojów z różnych epok i płynne połączenie ich ze sobą, aby dać ludziom możliwość autentycznego wyrażanie siebie w kreatywny sposób".

501®

Kolekcja jesień zima 2023 z dumą świętuje historyczną 150. rocznicę powstania jeasnów Levi's® 501®, czyli jednej z nieustających ikon światowego stylu. Uznanie dla archiwów marki Levi's® doprowadziło do powstania pięknych reinterpretacji 501®, które pokazują, jak wciąż aktualne jest dziedzictwo marki. Po raz pierwszy od dziesięcioleci Levi's® wypuszcza na rynek nowe jeansy Shrink-to-Fit® Birthday Selvedge Denim z identyfikatorem 150. rocznicy selvedge, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Kolekcja jesień zima 2023 wykorzystuje żywą mieszankę rzemiosła inspirowanego stylem vintage i patchworkowych wykończeń w całej gamie jeansów 501® '54, 501® '81, 501® '93 i 501® Original. Spoglądając w przeszłość z myślą o optymistycznej przyszłości, ten sezon celebruje wszystko, co można pokochać w kultowych jeansach Levi's® 501®.

i Autor: Materiały prasowe Levis

