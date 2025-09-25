Moda na jesień. Pani torebka to Twoja nowa ikona stylu

Odświeżona wersja modelu, znanego z kultowych kampanii reklamowych ery Y2K, stanowi symbol nostalgii i stylu nowej generacji. Wyrazisty design i precyzyjne wykończenie oddają ducha oryginału – z charakterystyczną nonszalancją i subtelną odwagą. W tym sezonie CAMDEN powraca jednak w jeszcze bardziej dopracowanej, solidnej formie.

Stworzona z myślą o wszechstronności, przestronna CAMDEN jest równie funkcjonalna, co stylowa. Połyskujące, złote detale i subtelne logo podkreślają jej vintage’owe DNA, a wybór materiałów — od imitacji skóry groszkowej, przez miękki shearling, po elegancki zamsz — nadaje całości współczesnego charakteru i zmysłowej faktury.

Zaprojektowana tak, by z łatwością wpasować się we współczesną garderobę, nowa CAMDEN bawi się nowoczesną paletą kolorów — od czerni, espresso i oliwki, po czerwień, kość słoniową, odcień naturalny i koniak. To odzwierciedlenie nastrojów sezonu, które są bezbłędnie aktualne. Niezależnie od tego, czy zestawisz ją z luźnym denimem, czy eleganckim garniturem, ta ekskluzywna torebka wniesie powiew nonszalancji do każdej stylizacji.

CAMDEN to esencja szyku bez wysiłku i obiekt pożądania kolekcjonerek – stworzona dla pokolenia, które stawia na indywidualność, nową interpretację klasyki i ponadczasowy design.

Torebki CAMDEN pojawią się w wybranych salonach GUESS, u partnerów handlowych oraz na oficjalnej platformie e-commerce marki.

i Autor: GUESS/ Materiały prasowe