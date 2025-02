Moda na walentyki. To nie tylko czerwień i serca

Skóra sucha i skóra odwodniona to nie to samo. Dermatolog wskazuje pielęgnację z Mixą

Dla niej: Subtelność i klasa

W ofercie marki VAN GRAAF znajdziemy wiele propozycji stylowych upominków, które poprawią humor niejednej kobiecie. Tkany błękitny szalik VAN GRAAF/ SOMEDAY zachwyca miękkością i ponadczasowym stylem. To idealny dodatek do każdego zimowego looku, łączący praktyczność z wyrafinowaną estetyką, dzięki dwóm stronom w różnych wersjach kolorystycznych, co zapewnia wszechstronne możliwości stylizacji. Funkcjonalnym prezentem może być też damski pojemny shopper VAN GRAAF/ CALVIN KLEIN. Torbę wykonano z miękkiej tkaniny, imitacji czarnej skóry, która dzięki minimalistycznemu wzornictwu łączy w sobie ponadczasową elegancję i funkcjonalność. Torebka posiada komorę główną z zapięciem magnetycznym, 2 otwarte przegrody oraz 1 przegrodę na zamek błyskawiczny, a takżę 2 wsuwane kieszenie wewnątrz i 1 na zewnątrz.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Czymże byłyby Walentynki bez symbolicznej czerwieni. Marka VAN GRAAF/ NÜMPH oferuje bluzkę, która łączy romantyczny charakter z efektownymi detalami, takimi jak falbankowewykończenie kołnierza i kwiatowy wzór oraz dekolt w kształcie litery V. To wszystko sprawia, że to doskonały wybór na walentynkową kolację. Jako dopełnienie stylizacji wystarczy dobraćenergetyczny czerwony szalik marki VAN GRAAF/ OPUS o trójkątnym kształcie. Lekki i wyrazisty, doskonale sprawdzi się w cieplejsze zimowe dni. To idealny dodatek do casualowych, jak i bardziej eleganckich stylizacji.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Poszukując walentynkowych prezentów nie możemy zapominać o propozycjach bielizny. Sensualne biustonosze to nie tylko piękny prezent, ale i dodatek, który odpowiednio podkreśliurodę partnerki. Czarny stanik VAN GRAAF/ MAGIC BODYFASHION z efektem push-up i głębokim dekoltem z modelującymi fiszbinami zachwyca precyzją wykonania oraz koronkowymiwstawkami. Co ważne, posiada ramiączka z regulacją długości dając dwie opcje noszenia. Model dostępny również w kolorze piaskowym. To propozycja dla kobiet ceniących subtelne detale ikomfort. Podobnie biustonosz marki VAN GRAAF/ HUGO, gdzie delikatna koronka została połączona z wygodnymi, sportowymi elementami. Stanik bez profilowanych fiszbin, posiadawyściełane trójkątne miseczki oraz regulowane ramiączka, a także elastyczny pas pod biustem z naszywką z logo marki.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Dla niego: Nowoczesna elegancja

W ofercie marki VAN GRAAF można znaleźć też wiele inspiracji na walentynkowe prezenty dla Niego. Wełniany szalik z frędzlami VAN GRAAF/ ANDREW JAMES jest ciepłym i stylowym must-have każdego mężczyzny. Wykonany z wysokogatunkowej wełny, idealnie dopełnia elegancki zimowy strój, dzięki ponadczasowemu wzorowi w kratę w różnych odcieniach ciepłego brązu. Dla Panów, którzy nie boją się ostrzejszych kolorów marka VAN GRAAF/ COLORFUL STANDARD proponuje czapkę z wełny merino w ożywczym czerwonym, walentynkowym kolorze. Modna, energetyczna czapka typu beanie, to z pozoru drobny element, który jednak doda uroku każdej zimowej stylizacji.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Kolejnym odpowiednim walentynkowym prezentem dla stylowego mężczyzny jest skórzany pasek. Klasyczny model z gładkiej skóry od marki VAN GRAAF/ BOSS to ponadczasowy dodatek,który przyda się w każdej męskiej szafie. Posiada kwadratową, chromowaną klamrę oraz 5 perforacji dla dopasowania do odpowiedniej szerokości. Na Walentynkową randkę wystarczyzałożyć do niego casualową koszulę marki VAN GRAAF/ FINSHLEY & HARDING. Idealna na mniej formalne okazje, bawełniana koszula z kołnierzykiem typu rekin, wyróżnia się nowoczesnym krojem i nietypowym wielokolorowym wzorem typu Paisley. To świetny prezent dla mężczyzn ceniących styl smart casual.