Moda na wiosnę 2023. Co będzie modne? Nowa definicja elegancji

W najnowszej kolekcji KAZAR, projektanci odpowiedzieli na wszystkie potrzeby współczesnej kobiety. Sportowe motywy przeplatają się z szykiem, nie brakuje też odniesień do lat 90, kolekcja butów i torebek, uzupełniona wyrafinowanymi dodatkami sprawi, że poczujemy się pewne siebie i gotowe na podbój świata. Wibrująca kolorystyka, spowoduje przypływ nowej energii, przybliżając nas do wiosny i lata, na które z całą pewnością czekamy z utęsknieniem.

Na co stawia Kazar w tym sezonie?

Na nas! Na naszą indywidualność. Wiosenne i letnie buty oraz torby podkreślą nasz styl, a apaszki, chusty i inne dodatki dodadzą naszym kreacjom nonszalancji. Możemy miksować dowolnie kolory, fasony i faktury. Wyrażać siebie, zaskakiwać, bawić się formą i kolorem. Wszystko jest możliwe i wszystko jest w dobrym guście. Jest zarówno seksowne jak i komfortowe. Modowe nawiązanie do „sprezzatury”, która pochodzi z przestrzeni muzyki i oznacza niebywałą lekkość w adaptacji utworu muzycznego, wybrzmiewa w kolekcji, pozwalając na dowolność w kreowaniu własnego, indywidualnego stylu.

Projektanci kolekcji zachęcają do przełamywania elegancji nonszalancją i modowym twistem.

„W kolekcji można odnaleźć nowoczesne, ciekawe propozycje zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje” – mówi Karol Kazienko dyrektor marketingu oraz damskiej kolekcji Kazar.

„Good vibes only” to motto marki na nadchodzący sezon

Luz z elegancją – tak można podsumować w kilku zdaniach wiosenno-letnią kolekcję. Królują w niej intensywne barwy obsypane kryształami i wyjątkowe, fantastyczne dodatki. W kolorystyce wybija się sensualna czerwień, która budzi emocje, dodaje energii i poprawia samopoczucie.

„Oprócz klasycznych hitowych opcji w zamszu i skórze licowej, pojawi się ona w lśniącym lakierowanym wydaniu oraz połączeniu z różem - w naszym autorskim princie w kwiaty. Ten różowo-czerwony motyw zdobi w tym sezonie buty, torebki, ale także akcesoria. Czerwień koresponduje ze złotem, spokojniejszymi niebieskimi tonami, zielenią i klasycznym beżem”- mówi Kamila Dudzic, doradczyni kreatywna damskiej kolekcji Kazar.

Seksownym torbom partnerują sandały – oczywiście na obcasach o różnej wysokości, a także czółenka z noskiem w szpic, które idealnie wydłużają sylwetkę i mule, idealne na miejskie eskapady. W detalach projektanci marki Kazar stawiają na kryształki, złote elementy, przeszycia w kontrastowym kolorze i tłoczone wykończenia skór. I uwaga! Kazar to nie tylko świetne buty i torebki. Warto zwrócić uwagę na nowości - rajstopy, jedwabne turbany, kapelusze, walizki czy akcesoria do przechowywania biżuterii. Dzięki tak bogatej ofercie marki KAZAR na szafa staje się kompletna.

Panowie lubią kolory, czyli kolekcja męska KAZAR

Męska kolekcja Kazar wpisuje się w obecny etos mody: „buying less, but better”(z ang. „kupuj mniej, ale lepsze”). Bazuje na ponadczasowych modelach i jest tworzona z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów. Ale, uwaga, zawsze towarzyszy im modowy twist. Mężczyźni oczekują projektów, które ich nie szokują, ale jednocześnie pokazują, że znają się na modzie. Estetyka i design są dopracowane w każdym detalu w oparciu o najbardziej aktualne trendy.

W najbliższym sezonie loafersy pokochają już nie tylko dojrzali mężczyźni, ale też młodzi, wchodzący w dorosłość fani mody. Skąd ten zachwyt? Cóż, to się po prostu sprawdza. Sznurowane półbuty idealnie pasują zarówno do pracy, jak i do codziennych stylizacji. W kolekcji marki Kazar znajdziemy i te klasyczne i te mocniejsze w formie - z modnymi akcentami, masywnymi podeszwami czy wyraźnie zaznaczonym rantem. Oczywiście wciąż ważne miejsce na sklepowych półkach i w męskich garderobach zajmują sneakersy i również w wiosenno-letniej kolekcji Kazar zajmują one silną pozycję. Na ich korzyść przemawia wszechstronność i wielofunkcyjność. A kiedy nadejdzie lato, ważną rolę odegrają także sandały – szczególnie te klasyczne i ponadczasowe, wykonane z najwyższej jakości skóry nubukowej i zamszowej. Lekkie, oddychające, o subtelnej powierzchni, czyli dokładnie takie o jakich marzymy, kiedy z nieba leje się żar.

A teraz kolory! Tu królują dwa główne trendy. Pierwszy – klasyczny, zdefiniowany przez znane, ponadczasowe klasyczne brązy i odcienie beżu. Idealne dla stylizacji smart-casual. Drugi - kładzie nacisk na nasycone tony, które współgrają z nastrojem i piękną pogodą.

„Zieleń w średnim tonie to ważny kierunek w tym sezonie. Wypalone słońcem kolory terrakoty i wędzonej papryki, aż do nasyconych odcieni pomarańczy wpisują się w eleganckie motywy nawiązujące do lat 70.” - wyjaśnia Grzegorz Filipek, dyrektor męskiej kolekcji Kazar.

i Autor: Materiały prasowe Kazar

