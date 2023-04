Moda na wiosnę i lato 2023. To będą najgorętsze wzory i tkaniny tego sezonu

W nowej kolekcji marki JEMIOL na sezon wiosna-lato 2023, po pierwsze możemy zauważyć autorsko zinterpretowany mocny trend na jeansowe outfity, który przedstawiony jest w bardzo modernistycznych krojach i oversizowych rozmiarach. Takie denimowe elementy garderoby można łączyć w mono looki, które są hitem sezonu a również idealną propozycją stylizacji dziennych i wieczorowych. Drugą, istotną rzeczą w kolekcji jest to, że zostały zaprojektowane nie tylko takie podstawowe formy jak spodnie, sukienka czy marynarka. Uwzględniono w niej także różnego rodzaju kamizelki, płaszcze koszulowe, bermudy a nawet bardzo długie koszule. Na uwagę zasługuje fason kamizelki IRIS – oversizowy z dużymi kieszeniami i szerszymi ramionami, dzięki czemu może być łączona z różnymi bluzami i swetrami. Taka kamizelka połączona z cieplejszymi częściami garderoby to zdecydowanie ciekawa alternatywa dla wiosennych kurtek.

Od początku istnienia marki kluczowy był dobór tkanin, na który coraz częściej zwracają uwagę nie tylko kobiety. W aktualnej kolekcji także położony jest nacisk na ich jakość. Pojawiają się te naturalne, w jednolitych kolorach, ale także z delikatnymi printami, które jak zawsze Łukasz Jemioł wybierał osobiście. Wszystkie w ulubionych, kobiecych kolorach: biele, beże, czernie, brązy oraz różne odcienie niebieskiego.

Nowością, po raz pierwszy wydaną przez markę JEMIOL jest seria akcesoriów do stylizowania, która świetnie pasuje do outfitów z najnowszej kolekcji. Dodatki są także na tyle uniwersalne, że z pewnością można je dopasować do rzeczy, które już mamy w naszej szafie. W linii są torebki dostępne w dwóch wersjach - kopertówki i bardzo praktyczne shoperki oraz paski w trzech wariantach kolorystycznych ze srebrną, ozdobną klamrą. Zarówno torebki, jak i jeden z pasków są wykonane ze 100% naturalnej skóry w wersji czarnej z tłoczonym wzorem krokodyla. Taki wzór efektywnie podkręca każdy casualowy look dodając mu nutę elegancji i szyku. Dostępne są także paski w kolorze beżowym i czarnym, gładkie, bez żadnego wzoru.

Jak można łączyć ze sobą elementy kolekcji z najnowszymi akcesoriami marki? Warto zobaczyć najnowszą kampanię kolekcji JEMIOL wiosna-lato 2023. Sesja odbyła się na Fuerteventurze, a nad modowym lokiem czuwała wyjątkowa stylistka Alicja Werniewicz. Doskonałym uzupełnieniem i inspiracją dla kobiet jest naturalny makijaż modelek stworzony kosmetykami Miya Cosmetics przez Gosię Macias. Marka jest partnerem Łukasza Jemioła już od ponad roku a współpraca obfituje w kreatywne i inspirujące projekty modowe. Przykładem tego jest właśnie najnowsza wspólna kampania, w której za obiektywem stanął Łukasz Bartyzel.

i Autor: Materiały prasowe Łukasz Jemioł

