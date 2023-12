Moda na zimę. W ubraniach z kapsuły APRÈS-MIDI Winter chcemy spędzić tę porę roku

W kolekcji APRÈS-MIDI Winter od BIZUU znajdziemy produkty, które dzięki ciekawym haftom, bufkom czy printom zbudują wyjątkową stylizację na co dzień i na wielkie wyjście. Propozycja marki na tę zimę to również ponadczasowe, uniwersalne modele i kroje, jakie z łatwością dopasujemy do modeli obecnych już w naszej szafie. Wśród lansowanych przez brand modeli znajdziemy między innymi nową odsłonę sukienki Georgina w czarno-białe kwiatowe wzory z bufkami na rękawach i paskiem w tali, która idealnie sprawdzi się podczas grudniowych okazji.

Wiodącymi projektami w tym dropie są miękkie otulające bluzy i dresy. Zestawione z wełnianymi skarpetkami od BIZUU idealne sprawdzą się na długie zimowe wieczory przed kominkiem. Natomiast dobierając do kompletów zimowe buty oraz puchówkę Tokyo z kolekcji BIZUU stworzą wielkomiejski look na załatwianie codziennych sprawunków.

Kompletną nowością w ofercie marki będzie kolejna odsłona kultowego już futra w wersji gładkiej bez lampasów z logo, model o nazwie Adrianno. Kapsuła jest również odpowiedzią na rosnący w siłę trend logomanii - projektanci BIZUU przygotowali dla nas swetry, golfy czy spódnice z emblematem marki.

