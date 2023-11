Nowy trend w makijażu! Teraz wszyscy malują się w stylu "Chłopów". Słowiański make-up krok po kroku

Cerę podkreśl naturalnym podkładem. Niech nie bezie on za mocno kryjący i stopi się idealnie ze skórą. W 1997 roku marka Lancôme wprowadziła na rynek Teint Idole, oferując kobietom na całym świecie możliwość uzyskania perfekcyjnej cery. Od tamtej pory podkład zyskał sławę dzięki wyjątkowej technologii i naturalnie matowemu wykończeniu, które gwarantuje uczucie komfortu, nawilża i trwale kryje, nie powodując efektu maski, nie zbierając się w zagłębieniach skóry oraz nie rozmazując się. Teint Idole Ultra Wear, stał się globalną ikoną. Jako wierny sojusznik, środek wyrazu i wsparcie dla wielu z nas, wciąż pozostaje najlepiej sprzedającym się podkładem Lancôme. Rok po roku, jest jednym z produktów do makijażu cery, po które najchętniej sięgają konsumenci na całym świecie.

Zobacz także: Włącz te kosmetyki do swojej pielęgnacji jeżeli chcesz zachować młody wygląd skóry

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Postaw na delikatny korektor, który zamaskuje cienie pod oczami, nie tworząc efektu maski. Idealnie sprawdzi się korektor Armani Luminous SilkConcealer. "Charakteryzuje się on lekką, delikatną formułą, która stapia się ze skóra, dodając jej blasku. Buduj krycie od lekkiego po średnie, bez obaw, że nawilżający korektor obciąży cerę. Kofeina, witamina E i gliceryna są kluczowymi składnikami korektora. Kofeina i witamina E sprawiają, że przebarwienia i cieni pod oczami stają się mniej widoczne, a gliceryna nawilża skórę nadając jej gładkości".

i Autor: Materiały prasowe Armani

Brwi pozostaw naturalnie. Może je przeczesać utrwalającym żelem z efektem pierzastego wykończenia. W tym idealnie sprawdzi się wosk do brwi Benefit Cosmetics Fluff Up Brow Wax Mini. Jego wyjątkowa, kremowa formuła tworzy pożądany efekt wyczesanych, a jednocześnie pełnych objętości, pierzastych brwi. To także dzięki specjalnej szczoteczce, z pomocą której zaaplikujesz odpowiednią ilość produktu. Pozostaje on niewyczuwalny na brwiach, a Ty możesz budować efekt w zależności od potrzeb! Nadaj swoim brwiom takiego kształtu, o jakim marzysz i ciesz się pierzastym, naturalnie matowym wykończeniem.

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

Policzki podkreśl różem w kremie. Blush kissed od Paese&Krzyszkowska genialnie się rozciera oraz daje na skórze satynowy efekt. Wielofunkcyjny róż w kremie o lekkiej konsystencji, która nie obciąża cery i daje uczucie nawilżenia. Idealnie stapia się ze skórą, dając długotrwały efekt naturalnego rumieńca

i Autor: Materiały prasowe Paese

Krople rozświetlające DRUNK ELEPHANT B-Goldi Bright Drops dodadzą Twojej skórze promiennego i naturalnego blasku. Rozświetlające serum z 5% niacynamidem, które zapewnia natychmiastowy złoty blask bez błyszczącego wykończenia. Dzięki zawartości 5% niacynamidu, diglukozylowego kwasu galusowego i ekstraktu z liści morwy, redukuje przebarwienia, brązowe plamy i ślady po trądziku, jednocześnie poprawiając przejrzystość i blask skóry, a oleje wzbogacone w kwasy omega ujędrniają, odżywiają i koją skórę.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

Postaw na długie i spektakularne rzęsy. W tym przypadku polecamy Clinique High Impact High-Fi. Lekka żelowa formuła jest pełna drobnych, wymiarowych włókien, które osadzają się na rzęsach przy każdym przeciągnięciu, zwiększając ich objętość do maksimum. Ultra-intensywne pigmenty zapewniają super nasycony kolor i efekt już po jednej aplikacji. Innowacyjna szczoteczka High-Def Wave Brush ma faliste włosie, które rozczesuje i pokrywa każdą rzęsę, a także precyzyjną końcówkę, która z łatwością chwyta i definiuje małe kąciki rzęs. Odżywcza mieszanka olejków kokosowego, arganowego i moringa sprawia, że rzęsy stają się mocniejsze, bardziej miękkie i wyglądają zdrowiej.

i Autor: Materiały prasowe Clinique