Modna biżuteria, która odmładza. Nie perły i cyrkonie, a właśnie to powinny wybierać kobiety po 50-tce. Trendy na jesień, które wygładzą zmarszczki i sprawią, że będzie wyglądać jak królowa

Biżuteria, która postarza. Naszyjniki i kolczyki niewskazane dla kobiet po 50-tce

Biżuteria to zmysłowy i kobiecy dodatek, który często jest niedoceniany. Z jednej strony kobiety kochają dostawać luksusową biżuterię, a z drugiej, poświęcają jej tak mało uwagi. Dobrze dobrana biżuteria stanowi oprawę całej stylizacji, dodaje elegancji i sprawia, że całość naszego wyglądu jest spójna. Kobiety po 50-tce powinny unikać bardzo ciężkiej biżuterii. Ogromne, kanciaste naszyjniki dodają lat i przytłaczają. Uważaj również na perły. To klasyka, jednak grube naszyjniki z pereł mogą dodawać powagi. Jeżeli bardzo lubisz perły, to stawiaj na lżejsza biżuterię, na przykład delikatnie kolczyki z perłami. Również bardzo długie i bardzo błyszczące kolczyki mogą wizualnie postarasz i podkreślać zmarszczki.

Modna biżuteria, które odejmie Ci lat. Propozycje dla kobiet po 50-tce

Jaka biżuteria odmładza? Uznaje się, że lat odejmuje srebrna biżuteria. Dodaje ona blasku skórze i łagodzi rysy twarzy. Słowianki rewelacyjnie będzie wyglądać z srebrnej biżuterii z czerwonymi lub miedzianymi akcentami. Lepiej stawiać na delikatne akcenty. Biżuteria nie powinna nas przytłaczać. W tym sezonie modne będą również elementy etniczne w biżuterii.

